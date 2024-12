A icónica loja Cartier acaba de reabrir em Lisboa, com muitas novidades. Apesar de a sua morada continuar a ser na Avenida da Liberdade, quem passar pela porta do número 240 vai encontrar uma boutique com muito mais luz, que, além de respirar elegância e tradição, ganha uma dimensão artística e cultural graças ao talento e criatividade de diversos artistas nacionais e internacionais envolvidos no design deste projeto.

Para destacar as suas peças de joalharia de luxo, tanto masculinas quanto femininas, a dupla de arquitetos Bruno Moinard e Claire Bétaille apostou em tons como o dourado e o branco, conferindo à loja uma atmosfera mais luminosa e harmoniosa.

Os clientes são recebidos por um mural da autoria de Lison de Caunes, que, embora pareça composto por azulejos coloridos, não é. Inspirada pelo Museu Nacional do Azulejo e pelo Mosteiro dos Jerónimos, a artista visual utilizou apenas madeira como material principal para este trabalho que foi finalizado com dois exemplares daquele que é um dos símbolos da maison: a pantera, que surge feita em marchetaria de palha e laca.

Loja Cartier Lisboa créditos: Francisco Nogueira @Cartier

A iluminar o espaço, destaca-se uma cúpula de vidro de inspiração art déco, criada de raiz para este espaço pelo artista de vitrais Jorge Aragone. Este elemento distingue-se pelo seu vitral colorido, feito com a técnica de esmaltagem plique-à-jour, que adiciona um toque de cor e elegância à entrada da loja. Aqui encontra-se um expositor que revela algumas das peças de alta joalharia mais icónicas da marca, incluindo relógios, colares e pulseiras da linha Panthère.

Outro destaque que salta à vista na renovada Cartier é a presença de peças que nos remetem para a história e cultura portuguesas. Na secção bridal, localizada à direita logo na entrada, os casais que forem escolher e personalizar os seus anéis de noivado e alianças de casamento vão encontrar diferentes referências às viagens marítimas da época dos Descobrimentos. A grande estrela desta área é a instalação da artista francesa Véronique de Soultrait, feita unicamente por fios de corda azul e branca sobrepostos, que se assemelham às ondas do mar.

Este tema aquático é reforçado por outros detalhes decorativos, como a alcatifa azul que imita a ondulação, um painel em madrepérola com conchas e os estofos das cadeiras adornados com elementos de coral.

Loja Cartier Lisboa créditos: Francisco Nogueira @Cartier

No patamar superior, encontramos o primeiro mural com assinatura portuguesa. A peça, criada pelo atelier de decoração e arquitetura de interiores Casa do Passadiço, apresenta a árvore da vida acompanhada por pássaros, borboletas, frutos e flores. Este trabalho incorpora motivos do tradicional Bordado de Castelo Branco, feito com fios de seda coloridos, e pode ser admirado junto ao expositor dedicado às coleções Love e Trinity, objetos de desejo de muitas mulheres. Como nas outras peças, o ponto de partida foi o mood e o estilo decorativo concebido para a loja, que, com esta renovação, quer prestar homenagem ao artesanato e ao craftsmanship português.

Mais adiante, na área dedicada à alta relojoaria masculina – onde estão expostos os icónicos modelos Tank, Panthère e Santos –, encontra-se uma peça assinada pela algarvia Vanessa Barragão. “O mar é sempre a inspiração do meu trabalho”, conta a jovem artesã sobre esta criação, onde é possível admirar corais, cracas e outros elementos marinhos feitos com recurso a técnicas tradicionais e em vias de extinção, como o crochet, a esmirna e a feltragem.

Loja Cartier Lisboa créditos: Francisco Nogueira @Cartier

Para complementar a decoração elegante, requintada e acolhedora da loja de 250 m² da maison, a artista têxtil criou uma tapeçaria a partir de excedentes de lã. “É tudo feito numa base muito sustentável e ecológica. Todos os materiais utilizados são desperdícios de fábricas de Portugal e também de outros países”, diz a artista. Esta tapeçaria, que exigiu dois meses de trabalho e envolveu uma equipa de oito pessoas, reflete o trabalho artesanal e detalhista que se enquadra com os valores da Cartier.

Loja Cartier Lisboa créditos: Francisco Nogueira @Cartier

O corner de client experience – onde poderá encontrar a gama de alta perfumaria, produtos para a casa, óculos de sol e ainda desfrutar de um serviço de arranjo de relógios – transporta os visitantes diretamente para os jardins da Quinta da Regaleira, em Sintra. Essa foi a grande inspiração para os murais desta área, que conferem caráter e personalidade à boutique, sem ofuscar o savoir-faire da maison.

Ao fundo, separada por uma porta dourada, encontra-se a zona VIP, onde é possível admirar um mural que resulta de uma colaboração entre a fábrica de azulejos portugueses Viúva Lamego e o pintor francês Cédric Peltier. “A Cartier pediu-me para criar esta composição, a Viúva Lamego reproduziu o meu desenho e, depois, pintei a pantera e todos os detalhes dourados. Foi uma verdadeira colaboração, porque eu não sabia pintar em azulejo, e eles ensinaram-me tudo”, explica. A criação, que levou dois meses a ser concluída, confere um toque moderno e sofisticado ao espaço.

Loja Cartier Lisboa créditos: Francisco Nogueira @Cartier

O mural retrata alguns dos locais mais emblemáticos da cidade de Lisboa, como o Castelo de São Jorge e a Ponte 25 de Abril, que são observados pelo olhar atento de uma pantera dourada. Apesar de já ter criado cerca de 20 obras para a maison francesa, este projeto tem um significado especial para o artista. “É a primeira vez que posso ver o mural instalado, porque todos os trabalhos que fiz para a Cartier foram na Ásia ou nos Estados Unidos, e era muito longe”, conclui.

A boutique da Cartier está localizada na Avenida da Liberdade, 240, e pode ser visitada de segunda-feira a sábado, entre as 10h00 e as 19h00.