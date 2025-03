Depois da abertura no final do ano passado, a IWC Schaffhausen abriu as portas da sua nova boutique à imprensa nacional onde falou sobre o conceito e objetivos do novo espaço. A apresentação oficial da loja contou com a participação do CEO da marca, Christoph Grainger-Herr, e da artista portuguesa digital, Camila Nogueira, responsável pela obra da boutique que homenageia a capital portuguesa.

Para o CEO, e tendo em conta que "uma das linhas de produto mais icónicas, introduzida na década de 1930, é a Portugieser", fazia sentido para a marca abrir uma loja em Lisboa. "A Portugieser é a espinha dorsal do nosso portefólio".

"Estou muito animado com este novo capítulo", refere Christoph, adicionando que o público pode contar com "mais hospitalidade e mais ativações".

Christoph Grainger-Herr Christoph Grainger-Herr créditos: Ana Oliveira

Homenagem à arte e cultura local

A nova boutique também se destaca pela colaboração com a artista portuguesa Camila Nogueira, cuja obra especialmente criada para a loja posiciona-se como uma peça central do espaço.

Baseada no Porto, Camila Nogueira é reconhecida pelas suas interpretações visuais de mundos imaginários e atmosferas encantadas, repletos de beleza e sonho.

A peça, que engloba elementos que representam a capital portuguesa, reflete a essência da marca, combinando inovação e tradição com um toque de magia e exclusividade.

Camila Nogueira Camila Nogueira créditos: Ana Oliveira

Peças "Boutique Exclusive"

Situada no número 117 da luxuosa Avenida da Liberdade, o primeiro espaço da IWC em Portugal dá a oportunidade aos clientes de adquirir peças da coleção Boutique Exclusive, incluindo edições limitadas e relógios de alta relojoaria que representam a precisão e o compromisso com a excelência da marca.

Entre os destaques encontra-se o Portugieser Automatic 40; o Portugieser Chronograph; o Portugieser Automatic 42 e o Portugieser Perpetual Calendar 44, todos com mostrador azul Horizon.

Entre as peças disponíveis na nova boutique IWC de Lisboa contam-se ainda o relógio vencedor do Grande Prémio de Relojoaria de Genebra deste ano, o Portugieser Eternal Calendar e o Portugieser Hand-Wound Tourbillon Day & Night .

Com apenas 32 metros quadrados, a primeira boutique da referência mundial na alta relojoaria suíça em Portugal apresenta o conceito mais recente de design das boutiques da IWC, criando um ambiente que conjuga modernidade e conforto.

IWC Schaffhausen IWC Schaffhausen créditos: Divulgação

A boutique inclui igualmente um bar para que os clientes sejam recebidos de forma descontraída. Para a relojoaria, este é um detalhe que reforça o seu compromisso em oferecer uma experiência imersiva e personalizada.