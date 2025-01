Fashion Clinic

Se é fascinada pelo mundo da decoração, design de interiores e marcas de luxo, a Fashion Clinic tem um novo espaço no coração de Lisboa.

Depois da Comporta, o número 144 da Avenida da Liberdade é o destino que se segue na nova aposta do grupo Amorim Luxury no segmento de homeware.

A recém-inaugurada Fashion Clinic Home pretende ser um espaço onde os clientes são convidados a “repensar as suas casas, tornando-se numa referência para os que procuram ideias de design ou aquela peça especial”.

“O conceito deste novo projeto passa por apresentar as novas tendências combinadas com produtos que mostram o que há de novo no mundo da decoração”, pode ler-se em comunicado.

Laurent Badier, DCWéditions, Midgard, Hector Saxe Paris, La DoubleJ, Bitossi e Maison de Vacances são apenas algumas das marcas que vão dividir atenções com a mestria portuguesa da Bordallo Pinheiro e Leitão & Irmão.

A Fashion Clinic Home está localizada na Avenida da Liberdade 144, 1º andar, em Lisboa.

Carolina Herrera

Para quem tem por hábito privilegiar o comércio de rua, é fã de moda e vive no Porto, há um novo espaço a não perder.

A Carolina Herrera acaba de chegar à baixa portuense com a abertura de uma megastore composta por cinco pisos e que tem tudo para dar a volta à cabeça das fãs da marca.

Neste espaço com 470m2, que pretende reforçar a oferta premium de moda nesta zona do país, vai poder encontrar todos os segmentos que fazem parte do universo Herrera: moda, acessórios, maquilhagem e fragrâncias.

“A nova loja da Carolina Herrera em Portugal está situada numa das zonas de excelência do comércio de rua do Porto, vindo assim reforçar o posicionamento que a cidade estabeleceu junto de grandes marcas e empresas internacionais, nomeadamente do segmento premium e de luxo, que reconhecem no Porto uma cidade vibrante e trendsetter, que está cada vez mais na moda”, refere Carlos Récio, Retail Senior Director da consultora imobiliária CBRE, em comunicado.

A Carolina Herrera está localizada no n.º 70 da Rua das Carmelitas, no Porto.

OhMyDog&Co

Depois de lançar a sua loja online, a OhMyDog&Co acaba de dar o salto com a abertura do seu primeiro espaço físico e permanente em Lisboa.

O 8 Marvilla foi o local escolhido por João Vinagre abrir o primeiro quiosque da marca portuguesa e que pretende ser a meca dos amigos de quatro patas lá de casa.

"Após me mudar do Reino Unido para Portugal, percebi a dificuldade de encontrar produtos de qualidade que fossem duráveis, estéticos e seguros. A OhMyDog&Co é a minha forma de preencher essa lacuna e promover uma sociedade mais inclusiva, onde os direitos dos animais, e dos cães e particular, são promovidos e respeitados", afirma o sócio fundador em comunicado.

Nesta loja com 12m2 é possível descobrir uma vasta seleção de trelas, coleiras, brinquedos, alimentação e acessórios de marcas exclusivas, como é o caso de Cloud 7, Molly&Stitch, MiaCara, Lila Loves It, Paikka, DogBar, Botanical Bones ou Planet Underdog.

Para além de promover o bem-estar dos seus patudos, a marca tem como missão promover a adoção responsável através dos seus produtos, cujas vendas revertem a favor de organizações de apoio a cães em perigo.

A OhMyDog&Co pode ser visitada de quinta-feira a domingo entre as 12h30 e as 20h00.

IWC Schaffhausen

Alta relojoaria, design e arte portuguesa juntam-se na nova boutique da IWC Schaffhausen que tem uma morada permanente em Lisboa.

Para receber aquela que é a sua primeira loja em Portugal – que está de portas abertas desde dezembro - a marca suíça especializada em relojoaria escolheu a Avenida da Liberdade.

Nesta boutique com 32 m2 os amantes de relógios podem conhecer, em primeira mão, algumas das criações de alta relojoaria mais icónicas da IWC Schaffhausen . O Portugieser Automatic 40 (Ref. IW358402), o Portugieser Perpetual Calendar 44 (Ref. IW503703) e o Portugieser Hand-Wound Tourbillon Day & Night (Ref. IW545901) são alguns dos exemplares da coleção Boutique Exclusive que é possível ver ao vivo e a cores.

Para adicionar um toque português à decoração, a marca recorreu ao talento da artista Camila Nogueira que criou uma peça que consegue combinar “inovação e tradição com um toque de magia e exclusividade”.

Quando quiser fazer um momento de pausa e relaxar entre compras, poderá fazê-lo no bar que a boutique disponibiliza no seu interior.

A IWC Schaffhausen está localizada no nº 117 da Avenida da Liberdade, em Lisboa.