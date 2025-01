Se tem por hábito fazer compras na loja online da Mango, certamente que já deve ter dado de caras com a Mango Teen que oferece diferentes propostas de moda juvenis que juntam estilo, conforto e um toque de personalidade.

Para os pais e mães que têm filhos que estão na fase de transição de criança para pré-adolescente temos boas notícias: desde o dia 25 de janeiro que a Mango Teen, que nasceu em 2021, saltou do online diretamente para as ruas de Lisboa com a inauguração daquele que é o seu primeiro espaço físico na capital.

O Centro Comercial Vasco da Gama, localizado no Parque das Nações, foi o local escolhido para esta nova abertura, que é a terceira fora do mercado espanhol, e que marca mais um passo importante na estratégia de internacionalização da marca para além do segmento feminino, masculino e infantil.

"A abertura da primeira loja Mango Teen em Portugal demonstra a nossa vontade de continuar a inspirar e a levar a nossa paixão pela moda ao público jovem", explica Berta Moral, diretora da Mango Kids e Teen, em comunicado sobre o conceito que durante anos esteve disponível apenas online, em espaços pop up e lojas do universo Mango Kids.

Com recurso a diferentes madeiras e a tons quentes, o público adolescente que visitar a loja do piso 2 vai poder circular num espaço que transmite leveza, conforto e aconchego, onde é convidado a descobrir diversas divisões, quase como se fosse uma segunda casa.

O objetivo é que a loja de 200m2 seja o paraíso na terra de todos os teenagers quando o assunto é moda, calçado e acessórios. Para além de propostas modernas e diferenciadoras para o dia a dia ou para uma saída à noite que se adaptam a vários estilos, é de salientar ainda a aposta em vestuário desportivo.

"A linha preenche uma lacuna existente no mercado e lidera-o com modelos atuais, frescos e juvenis, marcando o ritmo da moda jovem contemporânea", salienta sobre esta aposta que lhe permite oferecer looks para todos os membros da família.

De forma a potencializar o seu crescimento a nível internacional, a Mango tem nos seus planos aumentar o número de pontos de venda próprios em território português e, ao que parece, está para breve. O centro comercial UBBO, na Amadora, vai ser o próximo shopping a receber uma loja Mango Teen ainda este ano sendo que Porto e Algarve vai ter direito a uma flagship Mango onde vão poder encontrar as restantes linhas de Mulher, Homem e Criança.

