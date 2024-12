Se mora a Norte do país e, até agora, nunca teve oportunidade para experimentar as peças da ONLY temos boas notícias: a marca dinamarquesa tem um novo espaço no distrito do Porto.

Depois do UBBO, em Lisboa, o centro comercial GaiaShopping, localizado em Vila Nova de Gaia, foi o local escolhido para aquela que é a segunda abertura em território nacional.

Para quem não sabe, a ONLY é uma marca de roupa feminina que se destaca pela sua vertente de moda sustentável conseguindo oferecer peças versáteis que se adaptam a diferentes estilos.

Na nova loja - que conta com 140m² - irá encontrar diferentes básicos, peças trendy ou até itens para ocasiões mais especiais.

"Sob o lema "We Care", a ONLY implementa políticas que integram materiais reciclados, reduzem a pegada de carbono até 80% e respeitam o bem-estar animal, como o uso exclusivo de lã certificada pelo Responsible Wool Standard (RWS), até 2025", refere a marca do grupo Bestsellers em comunicado.

Ao que parece a marca não pretende parar por aqui, tendo na calha a abertura de mais 18 lojas em Portugal.