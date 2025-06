Modelo, influenciadora digital, empresária e mãe de família: estas são as diversas vertentes de Georgina Rodríguez que faz questão de mostrar nas redes sociais. No Instagram, a namorada de Cristiano Ronaldo conta com uma comunidade de quase 67 milhões de seguidores que acompanham atentamente todas as suas partilhas.

Ainda esta quinta-feira, dia 26 de junho, Georgina, de 31 anos - e carinhosamente tratada por Gio pelos mais próximos - partilhou uma série de imagens que retratam bons momentos passados em família.

Aliás, "família" foi precisamente a palavra escolhida por Georgina Rodríguez para descrever o carrossel de imagens (que poderá ver na presente galeria).

A família que construiu com Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez conheceram-se em 2016. Na altura, o craque português jogava no Real Madrid e era cliente habitual da Gucci, loja de luxo que frequentava todas as semanas e na qual conheceu Gio, uma vez que esta trabalhava lá.

Os dois começaram a namorar em segredo, contudo, acabariam por assumir o relacionamento um ano depois, após várias notícias que davam azo aos rumores de romance. Numa ocasião, inclusive, Cristiano foi apanhado num parque de diversões com a namorada e de maneira a tentar passar despercebido usou uma peruca e óculos. O método não resultou.

A vida de Georgina Rodríguez teve uma drástica mudança. Esta despediu-se do seu trabalho como lojista e começou a apostar na carreira de modelo e influenciadora de moda, tendo posado para várias publicações. Para além disso, tem o seu próprio reality show - 'Soy Georgina' - que lançou em 2022 na Netflix e que chegou à quarta temporada.

A 12 de novembro de 2017, o casal teve a primeira filha em comum, Alana Martina, hoje com sete anos de idade. A 18 de abril de 2022 foram pais de Bella Esmeralda, num momento agridoce da sua vida, que ficou marcado pela felicidade do nascimento de Bella e pela tristeza da morte de Ángel, seu irmão gémeo, que não resistiu ao parto.

Georgina Rodríguez assumiu também um papel maternal com Cristianinho, de 15 anos, e com os gémeos Mateo e Eva, de oito, que são filhos de Ronaldo e nasceram através de uma barriga de aluguer.

A proteção da privacidade dos filhos

Se antes mostravam o rosto dos filhos nas redes sociais, o mesmo não acontece agora. Há alguns meses, Georgina Rodríguez começou a cobrir o rosto das crianças nas imagens que partilha no Instagram (inclusive as aqui destacadas) por questões de segurança.

Em março deste ano, a imprensa internacional dava conta que Cristiano Ronaldo estaria em "alerta máximo", depois de a família ter sido alvo de ameaças. Assim, para além de passar a cobrir o rosto dos filhos mais pequenos nas redes sociais, reforçou a sua equipa de guarda-costas e mudou a rotina da família na Arábia Saudita, país para onde se mudou para jogar no Al Nassr.