A desfrutar dos últimos cartuchos dos dias de descanso após a Liga das Nações e antes de iniciar a nova pré-época com o Al-Nassr, Cristiano Ronaldo tem estado em família numa embarcação de luxo por Maiorca, Espanha.

Georgina Rodríguez, companheira do futebolista, é quem tem partilhado nas redes sociais algumas imagens destas férias e voltou a destacar no Instagram fotografias destes momentos.

Além de fotografias a dois em que aparece na companhia de Cristiano Ronaldo, também mostrou nesta nova publicação no Instagram imagens do iate e selfies. Mas não ficou por aqui. Entre as imagens podemos ver Cristianinho a andar numa mota de água.

"A recuperar com os meus dois amores", escreveu Georgina Rodríguez na legenda da publicação. Veja as imagens na galeria.

De recordar que ainda esta quinta-feira, dia 10 de julho, Georgina Rodríguez publicou um vídeo em que aparece com Cristiano Ronaldo no jacuzzi do iate de luxo.