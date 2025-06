Leandro foi um dos convidados do programa 'Casa Feliz', onde falou sobre a carreira e ainda sobre a sua família.

Em conversa com João Baião, que o questionou sobre os seus filhos, Simão, de 12 anos e Diego, de cinco, o músico acabou por fazer uma curiosa partilha. É que o seu filho mais velho já tem uma namorada.

"Estão bem, estão reguilas, claro. O grande então já namora há um ano, ele tem namorada e eu não, já viste isto? [...] Os pais dela já vão a minha casa. Isto é a sério, é para casar e a miúda é muito gira. E já têm comportamento de adultos", revelou o artista.

Sobre o mais pequeno, Diego, Leandro confessa que este está a atravessar uma "fase maravilhosa". "O pequenino está numa fase maravilhosa, de me acompanhar, desta descoberta com o pai, as pessoas conhecerem o pai. Marcou-me agora um concerto na sexta-feira na escola dele, agora vai ser o meu agente", disse, divertido.

Veja aqui a entrevista.

Leandro cada vez mais focado na carreira

O artista teve oportunidade de falar também do rumo da sua carreira, nomeadamente da música que tem com o artista espanhol David Botero, inspirada na relação que teve recentemente com Carolina Carvalho.

"Tive uma relação e, do nada, chateamo-nos na Avenida da Liberdade, ela foi para um lado e eu fui para outro. Vou a descer a avenida e vou a escrever o tema. Chego a casa e tenho o tema feito", revelou. 'Porquê eu, meu Deus?' é o título do trabalho que sai já "no próximo mês, dia 25".

Este projeto acabou por trazer outros frutos para o artista português.

"Com este dueto acabei por assinar com um produtor espanhol, estamos a trabalhar em coisas muito boas", confidenciando que não quer revelar muito mais pois prefere resguardar-se. "No meu silêncio estou a ter o maior sucesso, graças a Deus. A minha vida está plena e neste momento estou focado na carreira e nos meus filhos", disse o cantor.

A ex-namorada de quem Leandro falou trata-se de Carolina Carvalho, piloto, com quem o artista manteve uma relação com altos e baixos. Em maio, ao Fama ao Minuto, Leandro acabou por falar sobre o assunto.

"Neste momento estou totalmente focado na minha carreira, tanto a nível nacional como internacional, bem como nos meus filhos, que precisam muito da minha presença nesta fase das suas vidas. [...]

Quanto a mim e à Carolina, estamos muito bem. Temos um carinho e um sentimento muito forte um pelo outro. Apenas precisamos de um tempo para refletir e alinhar os nossos sonhos e aquilo que idealizamos para o nosso futuro juntos ou separados. Existe sentimentos fortes e isso ninguém nos tira", confessou.