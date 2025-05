O cantor Leandro prepara-se para lançar mais um tema na sua carreira.

"Porquê eu, meu Deus?" foi composto pelo artista, Gonçalo Madruga, Diogo (orquestração) e Flávio Serrinha para o artista espanhol David Botero.

Ao Fama ao Minuto, foi revelado que esta música é sobre "uma história de um amor. Uma história que ainda o deixa com muito por dizer. Uma história com alguém com quem o mundo é visto de outra forma — visto do céu. Mas é também uma história cujo capítulo ainda não foi encerrado".

Questionado se a relação com Carolina Carvalho continua, o cantor afirmou:

"Neste momento estou totalmente focado na minha carreira, tanto a nível nacional como internacional, bem como nos meus filhos, que precisam muito da minha presença nesta fase das suas vidas. [...]

Quanto a mim e à Carolina, estamos muito bem. Temos um carinho e um sentimento muito forte um pelo outro. Apenas precisamos de um tempo para refletir e alinhar os nossos sonhos e aquilo que idealizamos para o nosso futuro juntos ou separados. Existe sentimentos fortes e isso ninguém nos tira", revelou o artista ao Fama ao Minuto.

Leia Também: Os 49 anos de Cillian Murphy, estrela de 'Peaky Blinders' e 'Oppenheimer'