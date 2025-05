Em casa de Cillian Murphy hoje, 25 de maio, é dia de festa. O ator, estrela de sucessos como a série 'Peaky Blinders' ou o filme 'Oppenheimer', está de parabéns.

O ator, que faz 49 anos, é pai de dois jovens e apesar de uma agenda lotada, faz questão de reservar tempo para a família, especialmente para os filhos, Malachy e Aran.

Cillian Murphy casou-se com a companheira de longa data, Yvonne McGuinness, em 2004, e o casal teve o primeiro filho, Malachy, no ano seguinte. A família voltou a crescer em 2007, quando nasceu a filha Aran.

Mesmo estando debaixo dos olhares públicos com a carreira de sucesso no mundo da representação, Cillian Murphy e a mulher tentaram sempre proporcionar aos filhos uma infância 'normal' e 'privada', como relatou a People num artigo publicado no ano passado.

Apesar de o melhor 'troféu' ser a sua família, o ator tem vindo a somar conquistas ao longo da carreira, tendo conseguido o primeiro Óscar em março de 2024, na categoria de Melhor Ator, graças à atuação como J. Robert Oppenheimer no filme 'Oppenheimer' (de 2023).

Neste dia especial em que celebra o 49.º aniversário, o Fama ao Minuto não deixou passar em branco a data e assinala o momento com uma galeria de imagens de Cillian Murphy.