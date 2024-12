Cillian Murphy continua a filmar cenas do filme inspirado na série 'Peaky Blinders', 'The Immortal Man', em Manchester, e foi fotografado durante as gravações.

O ator, de 48 anos, pode ser visto com o típico look que a sua personagem Tommy Shelby usa em 'Peaky Blinders'. As imagens foram divulgadas pelo Daily Mail e já foram também parar às redes sociais.

Os fãs da série estão a aguardar ansiosamente pela longa-metragem depois do sucesso das seis temporadas da famosa série que retrata a história de um gangue de Inglaterra de 1919.