Luciana Abreu está de parabéns este domingo, 25 de maio. A eterna Floribella chegou aos 40 anos de idade.

Nas redes sociais, a cantora e atriz partilhou várias imagens suas com uns divertidos óculos de sol com a inscrição do número 40.

"OBRIGADA meu Deus por me teres dado a oportunidade de abraçar a vida, de a valorizar, de aprender com ela e principalmente pela família do coração que deste. A família e os amigos preciosos que fazem querer ser mais e melhor. AMO-VOS. Honrar-vos dá-me vida. OBRIGADA", escreveu a artista na legenda da publicação.

