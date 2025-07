Sharon Osbourne tem recebido o apoio incondicional dos três filhos numa fase em que se encontra de luto pela morte do marido, Ozzy Osbourne, que perdeu a vida no dia 22 de julho.

É nos filhos que Sharon Osbourne tem encontrado conforto após a morte do marido, Ozzy Osbourne. "A Sharon está com o coração partido, mas muito grata à vida por a família manter-se unida", revelou uma fonte próxima à revista People esta segunda-feira, 28 de julho. Sharon e Ozzy, vale a pena sublinhar, tiveram três filhos em comum: Aimee, de 41 anos, Kelly, de 40, e Jack, de 39. "Toda a gente anda à volta dela. Tem sido a rocha da família há anos e agora é a vez dela de ser apoiada", continuou a fonte. Assim, os filhos de Sharon têm feito questão de estar sempre ao lado da mãe, certificando-se de que esta "nunca se sente sozinha". "Têm estado com ela constantemente, a partilhar histórias, a rir até às lágrimas. Estão simplesmente juntos", refere a fonte em questão. "Há muita dor, mas também muito conforto pelo tempo em família que tiveram a oportunidade de desfrutar até ao fim", completa. Segundo a revista People, os últimos dias de Ozzy foram passados em Inglaterra, rodeado pela família, música e no seu lar. O músico foi viver para Buckinghamshire, em 2023, numa decisão pensada, uma vez que tinha consciência de como a sua saúde se estava a deteriorar. O objetivo era que o artista "ficasse em paz" e "vivesse o melhor possível" nesta última fase da sua vida. "A viagem para Inglaterra não foi fácil. A saúde dele estava fragilizada há anos", referiu uma outra fonte à publicação. Ozzy e Sharon, recorde-se, estavam casados desde 1982. A morte de Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne morreu no passado dia 22 de julho, aos 76 anos. "É com uma tristeza que as palavras não conseguem expressar que informamos que o nosso querido Ozzy Osbourne morreu esta manhã. Estava com a família e rodeado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento", referiu a família num comunicado que emitiu para dar a notícia. O vocalista do grupo Black Sabbath tinha, em conjunto com a banda, realizado o seu concerto de despedida três semanas antes. Até ao momento, ainda não foi revelada a causa da morte.

As reações à partida da lenda do 'heavy metal'

Assim que o falecimento de Ozzy Osbourne foi tornado público, várias celebridades que fizeram homenagens ao artista.

Partilhando um retrato no qual posa com Ozzy, Elton John escreveu no Instagram: "É muito triste saber da notícia da morte de Ozzy Osbourne. Ele era um amigo querido e um grande pioneiro que garantiu o seu lugar no panteão dos deuses do rock - uma verdadeira lenda. Ele também foi uma das pessoas mais engraçadas que já conheci. Vou sentir a sua falta. Envio as minhas condolências para a Sharon e restante família".

Também os Metallica não ficaram indiferentes: "É impossível expressar em palavras o que o Ozzy Osbourne significou para os Metallica. Herói, ícone, pioneiro, inspiração, mentor e, acima de tudo, amigo são alguns exemplos que me vêm à mente. Ozzy e Sharon acreditaram em nós e transformaram as nossas vidas e carreiras".

