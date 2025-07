Realizou-se esta quarta-feira, 30 de julho, em Birmingham, Inglaterra, o cortejo fúnebre do músico. Sharon Osbourne não conteve as lágrimas ao ver as homenagens dos fãs dedicadas ao marido.

Centenas de fãs, amigos e familiares despediram-se esta quarta-feira, 30 de julho, de Ozzy Osbourne. O funeral incluiu uma procissão pela terra natal da lenda do heavy metal - Birmingham, Inglaterra - com muitas pessoas a prestarem a última homenagem. A família teve a oportunidade de visitar o mural criado pelos fãs coberto com flores, fotografias e bilhetes. Uma banda acompanhou o carro funerário ao longo do seu percurso, enquanto interpretava 'Iron Man'. Sharon Osbourne, mulher de Ozzy, não conteve as lágrimas ao ver o mural e ao ouvir as carinhosas palavras dos admiradores. A viúva foi sempre confortada pela filha, Kelly Osbourne, que lhe segurou na mão. Ao seu lado estavam também Jack e Aimée Osbourne, seus filhos. Louis Osbourne, que nasceu de uma outra relação de Ozzy, não passou igualmente despercebido. As cerimónias fúnebres serão concluídas após uma cerimónia privada que acontecerá em Buckinghamshire. Veja na galeria as imagens deste emocionante momento. Sharon Osbourne tem sido apoiada pela família Se durante décadas Sharon Osbourne se revelou o pilar da família, agora é a celebridade quem tem recebido o apoio incondicional do seu círculo. Segundo a imprensa internacional, Sharon, de 72 anos, nunca tem estado sozinha, uma vez que os filhos têm feito questão de lhe fazer companhia neste momento particularmente difícil. "Há muita dor, mas também muito conforto pelo tempo em família que tiveram a oportunidade de desfrutar até ao fim", completa", referiu uma fonte à revista People.

A partida de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne morreu no passado dia 22 de julho, aos 76 anos. "É com uma tristeza que as palavras não conseguem expressar que informamos que o nosso querido Ozzy Osbourne morreu esta manhã. Estava com a família e rodeado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento", referiu a família num comunicado que emitiu para dar a notícia.

O vocalista do grupo Black Sabbath tinha, em conjunto com a banda, realizado o seu concerto de despedida três semanas antes.

Até ao momento, ainda não foi revelada a causa da morte.