Ozzy Osbourne morreu esta terça-feira, aos 76 anos e, apesar da causa da morte não ter sido revelada, o artista enfrentava uma doença degenerativa desde 2029, Parkinson.

A lenda do 'heavy metal' tinha legiões de fãs e a sua morte causou consternação nas redes sociais. Também os amigos mais próximos e colegas fizeram questão de deixar palavras de apreço e de relembrar o talento do artista.

Elton John partilhou uma foto ao lado do artista e escreveu:

"É muito triste saber da notícia da morte de Ozzy Osbourne. Ele era um amigo querido e um grande pioneiro que garantiu o seu lugar no panteão dos deuses do rock - uma verdadeira lenda. Ele também foi uma das pessoas mais engraçadas que já conheci. Vou sentir a sua falta. Envio as minhas condolências para a Sharon e restante família".

Também Jason Mamoa não quis deixar passar em branco a partida do cantor. "Amo-te Ozzy Osbourne. Envio todo o meu amor para a Sharon. Descansa em paz", escreveu.

O grupo musical Metallica partilhou várias imagens ao lado do malogrado colega, mostrando-se devastados com esta perda.

"É impossível expressar em palavras o que o Ozzy Osbourne significou para os Metallica. Herói, ícone, pioneiro, inspiração, mentor e, acima de tudo, amigo são alguns exemplos que me vêm à mente. Ozzy e Sharon acreditaram em nós e transformaram as nossas vidas e carreiras. [...] Era caloroso, acolhedor, envolvente e brilhante.

Estamos com o coração partido e devastados por esta perda. Enviamos o nosso amor e condolências à Sharon, à sua família, aos seus companheiros de banda e ao seu grande círculo de amigos. Ele deixou um legado incrível e sentiremos muita falta dele", pode ler-se na legenda.

O ator Adam Sandler relembrou o talento inegualável do ícone do 'heavy metal' e deixou as suas condolências à família.

"Quer estivéssemos na cave com os nossos irmãos, na floresta com os nossos amigos, no carro, numa festa da cerveja, num barco, num treino de futebol, numa festa do pijama... Ninguém era a escolha mais incrível para aumentar o volume da música do que o único e inigualável príncipe das trevas - Ozzy Osborne! Eu amava-o muito, como todos nós! Envio amor à família e sou muito feliz por ter passado tempo com a lenda em pessoa. Descanse em paz", revelou.

O músico dos Pearl Jam, Mike McCready, fez questão de escrever as seguintes palavras no Instagram:

"Foi a voz do Ozzy que me transportou para um universo sombrio. Uma grande fuga. Então, quando o disco 'Blizzard of Ozz' foi lançado, tornei-me fã instantaneamente. Obrigado pela música, Ozzy, ela torna a nossa jornada na vida melhor", referiu.

O músico casou com Sharon Osbourne em 1982 e tinha três filhos com ela: Aimee, Kelly e Jack. No anterior casamento, com Thelma Riley, teve outros três: Louis, Jessica e Elliot Kingsley (este último adotado).