Quando nos falta tempo, como organizar rapidamente uma mesa de pequeno-almoço?

Não podendo cumprir o indicado acima, tendo em casa fruta, iogurte ou leite e aveia, basta misturá-los numa taça e, já esta. Muito simples.

A Roda dos Alimentos. A sua forma circular associa-se ao prato vulgarmente utilizado às refeições, e a sua divisão por grupos permite identificar facilmente qual a proporção com que os alimentos de cada um desses grupos deve estar presente na alimentação diária.

Há diferença entre tomar um pequeno-almoço sentado ou um em pé?

Muito se fala hoje da Dieta Mediterrânica. Um aspeto que é fundamental passa por compreender é que esta dieta não se resume à alimentação, tratando-se de um conceito muito mais alargado, que inclui o estilo de vida. Neste, as refeições devem ser um momento de partilha, convívio e tomadas com calma. Logo o pequeno-almoço, assim como as outras refeições, não devem ser pensados para ser tomados ou preparados com pressa.

O que é uma porção: 1 pão (50 g) 1 e ½ batata de tamanho médio (125 g) 5 colheres de sopa de cereais de pequeno-almoço (35 g) 2 colheres de sopa de arroz/massa crus (35 g) 2 chávenas almoçadeiras de hortícolas crus (180 g) 1 chávena almoçadeira de hortícolas cozinhados (140 g) 1 peça de fruta, de tamanho médio (140 g) 1 chávena almoçadeira de leite (250 ml) 1 iogurte líquido ou 1 e ½ iogurte sólido (200 g) 2 fatias finas de queijo (40 g) Carnes/pescado crus (30 g) 1 ovo de tamanho médio (55 g) 3 colheres de sopa de leguminosas secas/frescas cozinhadas (80 g) 1 colher de sopa de azeite/óleo (10 g) 1 colher de sobremesa de manteiga/margarina /15 g)

Temos sempre a desculpa do tempo. O tempo que temos para fazer as diversas tarefas depende da prioridade que lhes damos. A alimentação deve ser uma prioridade na nossa vida, mas não é vista nem considerada como tal. Investir no tempo que dedicamos a alimentação, é investir em saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Podendo quantificar, o pequeno-almoço corresponde a que porção da alimentação diária?

Em termos médios 20 a 25 % da alimentação diária.

Com o avançar da idade devemos alterar os alimentos que incluímos no pequeno-almoço?

A alimentação, para além das questões culturais, sociais, gastronómicas, deve garantir o aporte em nutrientes. Este equilíbrio deve ser garantido em qualquer idade. O que varia nas diferentes idades, são as quantidades dos alimentos que necessitamos. De uma forma simples podemos seguir as porções indicadas na Roda dos Alimentos.

Podemos, quando em dietas de perda de peso, suprimir o pequeno-almoço?

Não devemos suprimir o pequeno-almoço em nenhum contexto. Tomar esta refeição, assim como fazer refeições regulares (aproximadamente de três em três horas) associa-se a um maior controlo do apetite, uma melhor gestão da quantidade e tipo de alimentos ingeridos, o que consequentemente permite controlar o peso.

Devemos adaptar o pequeno-almoço a diferentes estações do ano?

A alimentação deve ser equilibrada o ano inteiro, ou seja, o aporte em nutrientes deve ser garantido sempre. O que vai variar é o tipo de alimentos ingeridos, conforme a época do ano em que estamos, de acordo com aquilo que é sazonal. No entanto, hoje, perdemos a noção de sazonalidade, pois grande parte dos alimentos está disponível o ano inteiro. É importante, até mesmo por questões de sustentabilidade, que recuperemos estes hábitos e ciclos naturais. Em síntese, consumir os produtos da época, tanto quanto possível, produzidos localmente.

É importante não descurar o consumo de fruta e hortícolas, em particular nas épocas frias, pois são os que mais nos protegem da suscetibilidade às infeções, não esquecendo que são importantes o ano inteiro.

Por que razão se diz que o pequeno-almoço ajuda a reforçar a concentração, memória e desempenho escolar e no trabalho?

Tal como já referido, o pequeno almoço segue-se a um período longo de jejum. O nosso cérebro utiliza uma percentagem significativa da nossa energia, sendo a glicose o principal combustível do cérebro. Por isso, o consumo de hidratos de carbono de boa qualidade é fundamental. Se não tomamos o pequeno-almoço, a quantidade de glicose disponível é limitada e esta condicionada a forçar o nosso metabolismo a recorrer a processos alternativos de produção.

Tudo isto prejudica a nossa capacidade para desempenhar as diversas atividades diárias. Todos reconhecemos que quando estamos com fome, ficamos mais irrequietos, mais irritáveis e rabugentos. É o efeito da falta de glicose no cérebro. Nas crianças, em particular, prejudica a atenção e o desempenho escolar.

Por outro lado, dietas ricas em açúcares simples fazem o contrário, deixam as crianças demasiado excitadas o que também as prejudica. Como tal, falamos em fontes de hidratos de carbono de boa qualidade, como os cereais completos, não refinados.

créditos: Lifestyle

Podemos pular o pequeno almoço e fazer um brunch reforçado?

Tudo depende da hora a que acordamos, do nosso estilo de vida, dos nossos horários e a forma como gerimos a alimentação, face às nossas atividades e, inclusivamente, dos alimentos que possam compor o brunch.

Devemos ter em mente que é adequado fazer refeições em intervalos regulares e não fazer refeições demasiado pesadas ou com alimentos ricos em açucares simples e gordura.

Hoje em dia fala-se no Brinner, ou seja, falhar o pequeno-almoço e fazer deste o jantar reforçado. Tem lógica ou fundamento?

Parece-me uma estratégia de marketing para criar mais uma tendência ou moda gastronómica. Pegar nos alimentos tipicamente utilizados ao pequeno-almoço, pode não ter nenhum problema. Cada padrão alimentar vale por si mesmo e, como já referi, o importante é garantir o aporte dos nutrientes, o que se faz ingerindo as porções recomendadas dos diferentes grupos alimentares.

Se eu quiser comer umas papas de aveia com fruta ao jantar, não tem qualquer problema, desde que nas restantes refeições garanta os outros alimentos, em particular, não esquecendo os hortícolas.

Agora fazer do pequeno-almoço o jantar, não o ingerindo de todo, como aqui já foi referido, é uma péssima ideia.