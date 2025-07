Mesmo os nativos que se mostram mais discretos e prudentes têm gostos refinados, exigentes, e destacam-se até pela forma subtil como deixam sempre a sua marca e como são notados - mesmo em silêncio - estejam onde estiverem. É que Leão é regido pelo Sol, o astro rei da nossa galáxia, e todos aqueles que têm a sua proteção especial têm uma espécie de estrelinha que os faz brilhar, sempre.

Aqueles que nascem entre os dias 22 de julho e 23 de agosto, aproximadamente, pertencem ao signo Leão, que é geralmente visto com admiração e reverência. São muitos os artistas que pertencem a este signo, assim como os líderes e as pessoas que se destacam em qualquer grupo ou coletividade. Este é um dos signos com traços mais vincados e marcantes, que são facilmente reconhecíveis e identificáveis:

1 - Carisma - os nativos de Leão possuem uma personalidade carismática, dificilmente seguem outros, e têm natural facilidade em cativar e fazer com que os outros os sigam a eles;

2 - Personalidade forte e expansiva - Leão não tem medo de manifestar a sua opinião, seja onde for e em que contexto ou situação for. Muitas vezes dão nas vistas precisamente pela forma perentória como discordam da opinião alheia, mesmo que tenham de falar perante uma plateia de pessoas desconhecidas;

3 - Coragem - quando acontece um acidente, uma situação inesperada, um momento de maior tensão no trabalho, no trânsito ou mesmo no contexto familiar os nativos de Leão são, quase sempre, dos primeiros a lançar-se em defesa dos mais desprotegidos, arriscando até mesmo muitas vezes a própria vida. O seu coração é, quase sempre, o de um herói, que procura sempre fazer pelos outros "o que precisa de ser feito", com heroísmo e magnanimidade;

4 - Generosidade - Leão é, no seu âmago, muito generoso. Gosta de cuidar, de alimentar, de proteger, de nutrir. Vê-se a si próprio como uma espécie de rei, responsável pelo seu "povo" que é, afinal, o grupo de pessoas que lhe são mais próximas. Adora oferecer presentes, embora também não dispense recebê-los - é que Leão adora ser mimado;

5 - Vaidoso - É difícil encontrar um Leão que não tenha real consciência do seu valor. A vaidade e o orgulho são traços que também o distinguem, por vezes de forma excessiva. Leão gosta de ser admirado, reconhecido, elogiado e, em alguns casos, até bajulado. Na verdade, para ele não há nada de excecional em que os outros reconheçam as suas qualidades. Aliás, até acha estranho que assim não seja;

6 - Confiante - Muito seguro das suas capacidades, Leão adora desafios e nunca se acobarda perante uma situação difícil. Ele sabe que as maiores batalhas estão reservadas para os guerreiros mais fortes e sente-se sempre pronto para enfrentar e para superar qualquer prova;

7 - Apaixonado - Leão encara sempre a vida com garra e com paixão. Não suporta situações "mornas" nem o "mais ou menos". Tudo para ele é intenso, forte, total, e nesse ponto assemelha-se bastante à personalidade dos nativos de Escorpião - com quem tem muitas vezes incompatibilidades precisamente porque ambos possuem muitas semelhanças de personalidade. Mas, enquanto os nativos de Escorpião pendem para uma personalidade mais dramática e obscura, Leão vê sempre a vida pelo seu lado mais brilhante, com otimismo, grandiloquência e ênfase.

Leão adora sentir-se o centro das atenções, gosta que o oiçam e que o admirem. No amor, procura paixão, entrega e romance sem limites, sempre. Quando está apaixonado, é dedicado e fiel, mas jamais será ele a andar atrás de quem ama. Antes pelo contrário, Leão sabe lançar o seu isco e fazer com que "a presa" fique presa a ele pelo beicinho.

RX Astral:

Planeta regente - o Sol - dá-lhe brilho, graça, carisma e poder de se destacar em qualquer lugar, uma personalidade calorosa e um tanto excêntrica.

Elemento - Fogo - dá-lhe paixão, garra, ousadia, bravura, alegria de viver, dinamismo, energia que parece inesgotável e uma forte capacidade de resistência.

Especialmente compatível com: Gémeos, Balança, Aquário, que é o seu signo complementar e também a sua cara-metade.

Menos compatível com: Escorpião, com quem tem uma relação de amor-ódio, Caranguejo, Peixes.

Parte do seu corpo mais sensível: as costas, sendo propenso a problemas de coluna, e o coração, que pode sofrer com problemas de colesterol ou hipertensão.