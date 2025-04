De acordo com as caraterísticas astrológicas é possível identificar 6 signos que, regra geral, beijam de uma forma absolutamente inesquecível. Saiba quais são!

Atenção, se o seu signo não figura na lista, lembre-se que o Ascendente, o signo onde está Vénus, Marte e a Lua, além de outros aspetos do Mapa Astral de cada pessoa, também exercem uma forte influência. Para além disso, naturalmente que as caraterísticas pessoais de cada pessoa, bem como a sua experiência de vida, são determinantes na forma como nos expressamos e, como tal, também na forma como beijamos.

Assim, a nível geral, os 6 signos que beijam de uma forma inesquecível são:

1 - Leão

Tudo em Leão causa impacto. E os seus beijos - intensos, envolventes, ardentes - são impossíveis de esquecer. Leão beija com paixão e com ardor, despertando sentimentos profundos e sensações avassaladoras até no parceiro mais frio. Para além disso, cada nativo de Leão deixa, através dos seus beijos, uma espécie de assinatura pessoal, que o faz ser único e diferente de qualquer outra pessoa.

Beijos especialmente ardentes com: Carneiro, Leão, Balança, Sagitário, Aquário, Escorpião

2 - Escorpião

Tal como acontece com Leão, também Escorpião deixa uma marca profunda nos seus parceiros amorosos. Os seus beijos são dominadores, exigentes e impetuosos, lembrando ao seu par que estará para sempre preso ao feitiço deste nativo. Escorpião gosta de beijos provocadores, que atiçam e incendeiam, sempre com uma intensidade impossível de igualar.

Beijos especialmente ardentes com: Escorpião, Caranguejo, Peixes, Touro, Capricórnio, Leão

3 - Sagitário

O beijo de Sagitário tem um quê de selvagem, de animalesco, e isso faz com que os seus beijos sejam memoráveis e difíceis de esquecer. Beija de forma ousada, atrevida, surpreendendo a outra pessoa com um beijo roubado que envolve numa teia de paixão e loucura.

Beijos especialmente ardentes com: Gémeos, Sagitário, Leão, Balança, Aquário, Carneiro

4 - Caranguejo

Todo ele é entrega e devoção, paixão e romance. Por isso, quando um nativo de Caranguejo beija, fá-lo de uma forma tão envolvente que deixa marcas indeléveis na outra pessoa. Tem um misto de fragilidade e de fulgor, que ganha um impacto especial quando ele está apaixonado. Este é um dos signos que mais aprecia ser beijado, sofrendo se não tem este tipo de carícia todos os dias.

Beijos especialmente ardentes com: Escorpião, Capricórnio, Peixes, Touro, Virgem, Aquário

5 - Touro

Os nativos deste signo são naturalmente sensuais e por isso deleitam-se em todo o tipo de carícias que estimulem a chama da paixão. Quando beijam, fazem-no sem pressa, com deleite e requinte, o que proporciona experiências inesquecíveis ao parceiro que é beijado. Embora leve tempo a ser conquistado, o seu beijo é envolvente e sedutor.

Beijos especialmente ardentes com: Escorpião, Caranguejo, Peixes, Capricórnio, Touro, Virgem

6 - Peixes

Sonhador e criativo, o nativo de Peixes é poético e tem um encanto que o distingue, o qual também se manifesta através da forma como beija. Apaixonado e romântico, o seu beijo tem tanto de tímido como de envolvente, transportando a pessoa beijada para um mundo de sonho.

Beijos especialmente ardentes com: Caranguejo, Touro, Escorpião, Capricórnio, Virgem, Leão