No dia 23 de setembro, Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, começa a sua jornada através de Escorpião, iniciando um novo ciclo que vai influenciar as nossas vidas, tanto no âmbito afetivo como financeiro. Naturalmente, cada signo sente esta influência de forma mais intensa em determinadas áreas, mas todos nós sentimos a energia de Vénus a pairar ao nosso redor.

Estaremos todos mais apaixonados, sensuais e em busca de intimidade. Também nos tornaremos mais profundos e acolhedores, pois Escorpião, embora se distinga dos outros signos de água pela sua firmeza e, por vezes, frieza nas decisões, é igualmente um signo sensível e emocional, profundo e intrigante.

Carneiro

As pessoas de Carneiro estarão mais profundas, emocionais e sensuais do que nunca. Vão dar prioridade à intimidade com o seu parceiro, em detrimento de atividades vazias. A vida sexual pode intensificar-se neste período, tal como uma relação íntima que poderá aprofundar-se. Por outro lado, este é um ótimo período para se envolverem num novo investimento.

Touro

Os nativos de Touro vão sentir um movimento intenso na vida social, mesmo que seja através das redes sociais. Novas amizades poderão ser feitas e, entre as pessoas que cruzam o seu caminho, poderá surgir um romance. As relações pessoais e/ou profissionais ganham força e dinamismo, e uma nova parceria comercial poderá ser estabelecida.

Gémeos

Os nativos de Gémeos estarão mais focados em cuidar de si mesmos e na sua autoestima. É um bom momento para iniciar um tratamento de beleza ou, até, fazer aquela cirurgia plástica que têm vindo a adiar. É um período ideal para começar um bom programa de saúde integral.

Caranguejo

As pessoas de Caranguejo podem preparar-se para algumas aventuras românticas. No entanto, entre várias pessoas interessantes que cruzam o seu caminho, uma em especial poderá mexer consigo e o romance poderá tornar-se mais profundo e apaixonado. Se já estiver comprometido, aproveite para fortalecer o vínculo com o seu parceiro.

Leão

Os nativos de Leão estarão mais caseiros, e, apesar das possíveis aventuras amorosas, preferirão o conforto do lar. Para os solteiros, uma paixão inesperada poderá surgir e tornar-se mais séria ao longo dos dias. Se já estiver num relacionamento, faça da sua casa um refúgio de amor para desfrutar com o seu parceiro ou parceira.

Virgem

As pessoas de Virgem estarão mais sociáveis e comunicativas, inclinadas a conviver com amigos. Novas amizades poderão surgir e, entre elas, uma pessoa especial poderá mexer com o seu coração. O relacionamento poderá começar como uma boa amizade, mas rapidamente ambos perceberão que existe algo mais e uma grande possibilidade de construir uma relação.

Balança

Os nativos de Balança estarão mais focados nas finanças e nas oportunidades de aquisição material. Não é um erro, pois surgirão novas oportunidades neste setor. Um projeto ou contrato que aumente os seus rendimentos e lucros poderá ser firmado. O dinheiro chega com mais facilidade neste período.

Escorpião

As pessoas de Escorpião serão as mais impactadas pela passagem de Vénus no seu signo e sentirão uma renovação da energia amorosa. Os solteiros estarão mais abertos ao amor e à paixão, que poderá surgir a qualquer momento. Os comprometidos vão sentir uma necessidade mais forte de intimidade e de renovar a paixão na relação.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão mais introspetivos, recordando relações passadas, mas começando lentamente a abrir-se para a chegada de um novo amor. Na verdade, um amor antigo pode regressar, em busca de uma reconciliação. No entanto, este não é o momento ideal para tomar decisões definitivas. Espere algumas semanas.

Capricórnio

As pessoas de Capricórnio vão notar um intenso movimento na sua vida social. Novas amizades poderão surgir, e as antigas poderão ser renovadas. Um(a) amigo(a) poderá revelar sentimentos ou, então, uma relação romântica poderá começar com uma amizade e tornar-se mais séria ao longo das semanas. É um ótimo período para namorar.

Aquário

Os nativos de Aquário estarão mais charmosos e atraentes do que nunca. Mesmo que tentem, não conseguirão passar despercebidos. Vão atrair muita atenção e exalar sensualidade onde quer que vão. Para os solteiros, um romance poderá surgir com alguém do ambiente de trabalho. Estejam atentos.

Peixes

As pessoas de Peixes estarão mais abertas e até aventureiras, dispostas a experimentar novas formas de amar, com pessoas diferentes. No entanto, uma pessoa estrangeira, que pode conhecer através de um curso ou pela internet, poderá começar a mexer com o seu coração. O romance pode iniciar-se de forma ligeira e acabar por se transformar em algo sério e profundo ao longo dos dias.