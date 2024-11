Esta segunda-feira, dia 11 de novembro, Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, abandonou Sagitário e iniciou a sua passagem por Capricórnio.

A energia ígnea de Sagitário fica para trás, dando lugar à estabilidade do elemento terra.

Em Capricórnio, Vénus ganha praticidade, racionalidade e até uma certa frieza. Durante esta fase, tornamo-nos mais sensatos e procuramos durabilidade nas relações.

O dever assume um papel central, assim como as nossas competências organizativas, pois Vénus neste signo procura segurança material.

Ficamos mais reservados e responsáveis, tanto na esfera emocional como na prática. Regido por Saturno, Capricórnio traz uma abordagem mais madura e estável aos relacionamentos e às questões financeiras.

Todos vão sentir esta mudança de energia, mas cada signo será afetado de forma diferente em áreas específicas da sua vida.

Carneiro

Nativos de Carneiro passarão por um período de maior visibilidade e melhoria da imagem social e profissional. Pode surgir a oportunidade de apresentar um novo projeto ou dar uma palestra, com resultados positivos e reconhecimento por parte de superiores.

Touro

Para os nativos de Touro, o foco estará nos contactos com pessoas e empresas estrangeiras. Se estiver a tratar de documentos para estudar no estrangeiro ou mudar de país, o processo poderá avançar. Um romance com alguém de outro país pode também surgir.

Gémeos

Os nativos de Gémeos vão estar mais concentrados em questões financeiras. É um período excelente para acordos, negociações e reuniões que envolvam parcerias financeiras ou investidores. Pode estar em causa uma soma considerável de dinheiro.

Caranguejo

Para os nativos de Caranguejo, este será um período favorável para os relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. Uma parceria comercial pode ser negociada e formalizada. Também poderá surgir alguém especial, dando início a um novo namoro.

Leão

Os nativos de Leão podem contar com um período positivo no trabalho e na saúde. Um novo projeto pode surgir, tornando o dia a dia mais gratificante. Aproveite para cuidar de si, investindo em tratamentos de beleza e bem-estar físico e mental.

Virgem

Para os nativos de Virgem, este será um período muito favorável para os assuntos do coração. Poderão apaixonar-se por alguém especial, com possibilidade de iniciar um romance sério e comprometido, mas com espaço para liberdade e autonomia.

Balança

Os nativos de Balança estarão mais voltados para a vida familiar e doméstica, dedicando-se a atividades em casa. Pode surgir uma forte vontade de tornar o lar mais acolhedor e bonito, levando a remodelações ou a uma nova decoração.

Escorpião

Os nativos de Escorpião estarão mais comunicativos e afetuosos na forma como se expressam. Este é um período ótimo para se dedicar aos estudos ou iniciar novos cursos. É também uma fase favorável para acordos e negociações de projetos ou contratos.

Sagitário

Os nativos de Sagitário serão amplamente beneficiados nas finanças, que poderão atingir um equilíbrio. Novos projetos e contratos, que aumentem os rendimentos e lucros, poderão ser assinados. É um excelente momento para realizar novos investimentos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio serão os mais beneficiados, tanto no amor como nas finanças. Estarão mais abertos e recetivos, especialmente em questões amorosas. Para os solteiros, um novo amor poderá surgir a qualquer momento, mas sempre com moderação!

Aquário

Os nativos de Aquário estarão mais introspectivos, em busca de silêncio e solidão. Este é um bom momento para desfrutar da intimidade com quem ama. Um amor do passado, que permaneceu mal resolvido, poderá ressurgir inesperadamente.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão mais focados na vida social, que se tornará mais ativa e dinâmica. Novas amizades poderão surgir e as antigas poderão ser revitalizadas. Este é também um período favorável para estabelecer novos contactos comerciais ou pessoais. Trabalhos em equipa serão especialmente beneficiados.