O jantar do dia 30 de julho será dedicado à cozinha tradicional do Punjab, estado do noroeste da Índia. O evento faz parte da iniciativa “India Club”, que decorre na última quarta-feira de cada mês, entre maio e setembro, e convida os clientes a explorar uma região diferente do país asiático.

A proposta parte da casa-mãe do Gunpowder, em Londres, e pretende dar a conhecer a diversidade gastronómica da Índia. Harneet Barweja, fundador do restaurante, descreve esta edição como “uma incursão pela cozinha do norte do país, com recurso a métodos tradicionais como o tandoor e a cozedura lenta dos caris”.

Sabores do norte da Índia em destaque na terceira edição do “India Club” créditos: Luis Ferraz

O menu inclui pratos como Grão-de-bico preto com cebola roxa, tomate e bhatura (8,85€); Frango grelhado marinado em malagueta amarela, pickle, iogurte e garam masala (9,5€); Paneer grelhado com espinafres baby (18,5€); e Paratha de cebola na chapa (4,5€). Os pratos são servidos à la carte e pensados para partilhar.

Gunpowder Morada: Rua Nova da Trindade, n.º 13A, Lisboa Contactos: tel. 218 227 470; e-mail lisboa@gunpowderrestaurants.com

A acompanhar o menu temático estarão ainda alguns dos pratos mais populares do restaurante, como a Tosta de camarão CPC, o Brócolo marinado grelhado sobre caril de tomate, e o Pulao de marisco.

A próxima edição do “India Club” está marcada para 27 de agosto.