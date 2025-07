Na quarta-feira, dia 23 de julho, fez 14 anos que Amy Winehouse morreu e os pais, Mitch e Janis, prestaram-lhe uma homenagem ao visitarem a sua campa, no norte de Londres.

Precisamente 14 anos após a morte de Amy Winehouse, os pais da cantora, Mitch e Janis, visitaram a campa da mesma. O ex-casal parecia emocionado quando passava pelo Cemitério Edgwarebury, no norte de Londres, em Inglaterra, na quarta-feira, dia 23 de julho, como relata o Daily Mail. Sabe-se que foram acompanhados por amigos, familiares e fãs e que foram deixadas flores e mensagem dedicadas à falecida cantora. Janis, de 70 anos, foi vista a andar com a ajuda de um andarilho. Já Mitch, de 74 anos, recorreu à ajuda de uma bengala para se movimentar. A morte da cantora e o luto da família Os pais de Amy Winehouse divorciaram-se em 1993, quando a cantora tinha apenas nove anos. Juntos são ainda pais de um filho, Alex. O ex-casal mantém-se unido desde a dolorosa partida da filha, Amy, que morreu no dia 23 de julho de 2011, devido a ingestão excessiva de álcool. A morte foi considerada acidental. A artista tinha um passado marcado pelo consumo de álcool e drogas. Passou por várias sessões de reabilitação. Aliás, foi submetida a nove intervenções lideradas pelos pais. Após a sua morte, os pais e a segunda mulher de Mitch, Jane, criaram a Fundação Amy Winehouse cujo objetivo é inspirar jovens a não levaram o mesmo caminho que a cantora. Devido à dor devastadora da morte de Amy, o pai, Mitch, acabou por se separar. A relação já vinha a sofrer crises desde que a cantora estava numa fase má da sua vida. "Recebia uma chamada às 3h da madrugada e saía a correr às 4h da madrugada", recordou, explicando que isso inevitavelmente afetou o casamento. O filme biográfico sobre Amy Winehouse No ano passado, de lembrar ainda, foi lançado o filme biográfico 'Back to Black' sobre Amy Winehouse, a 12 de abril. A atriz Marisa Abela foi quem interpretou Amy Winehouse e tinha na altura do filme a mesma idade que a artista tinha quando morreu em 2011, 27 anos. O filme foi realizado por Sam Taylor-Johnson, que foi a mesma realizadora de 'Fifty Shades of Grey'.

O Daily Mail relata ainda que na altura em que 'Back to Black' foi lançado, os amigos de Amy mostraram-se revoltados com o pai da cantora. Isto porque permitiu que fossem gravadas cenas chocantes da batalha da artista contra as drogas no antigo apartamento da mesma.

O apartamento agora é de Mitch e os amigos da cantora ficaram devastados por este ter dado permissão para que a casa, em Camden, Inglaterra, fosse usada para recriar um dos momentos mais sombrios de Amy, que aconteceu em agosto de 2008.

Na altura, a artista terá consumido drogas de forma excessiva e acabou por ser depois internada no centro de reabilitação Causeway Retreat, em Osea Island, Essex.

