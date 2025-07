Lady Gaga prestou uma homenagem ao falecido vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, depois da notícia da sua morte, na terça-feira, dia 22 de julho.

A cantora, que interpreta o tema 'Bad Romance', estava em palco com a digressão 'Mayhem Ball' em San Francisco, na Califórnia, quando abriu o casaco e mostrou uma camisola com o nome de Ozzy. Aconteceu enquanto se ouvi 'Crazy Train', de Ozzy Osbourne, canção dos anos 80.

O momento, como seria de esperar, ficou registado em imagens que foram depois divulgadas nas redes sociais. Veja abaixo.

Mas Lady Gaga não foi a única artista a homenagear Ozzy Osbourne. De acordo com o E! News, Cyndi Lauper também levou o mesmo tema - que marcou a estreia de Ozzy a solo - ao seu concerto em Raleig. E este tributo ficou igualmente registado em imagens que não tardaram a ir parar às redes sociais.

A artista, de 72 anos, colocou a música no seu telemóvel, que estava junto do microfone para a plateia ouvir,. "Para o Ozzy", disse.

Por sua vez, a banda Coldplay dedicou o espetáculo em Nashville a Ozzy. Além disso, fizeram ainda questão de tocar um cover do tema 'Changes', dos Black Sabbath, de 1972.

Ao falar ao público, enquanto homenageava o falecido artista, o vocalista da banda, Chris Martin, acrescentou: "Enviamos o nosso carinho à sua família."

Depois de ter sido comunicada a morte de Ozzy Osbourne, foram muitas as homenagens que 'encheram' as redes sociais. Amigos e colegas de profissão fizeram questão de prestar um tributo ao ícone do 'heavy metal', entre eles Elton John, Jason Mamoa, Adam Sandler ou o músico dos Pearl Jam, Mike McCready.