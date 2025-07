Depois de ter recebido a notícia da morte de Ozzy Osbourne, Tony Iommi deu a primeira entrevista, na quarta-feira, dia 23 de julho, e lamentou a partida do colega e amigo.

Em conversa com a ITV News, o guitarrista dos Black Sabbath revelou que Ozzy lhe tinha mandado uma mensagem um dia antes de morrer na terça-feira, dia 22 de julho.

"A morte do Ozzy foi um choque para nós. Quando ontem soube... A ficha ainda não caiu. Não consigo acreditar. Recebi uma mensagem dele no dia anterior [na segunda-feira]. Por isso, parece simplesmente surreal. Ainda não caiu a ficha", disse Tony Iommi.

"Durante a noite comecei a pensar: 'Meu Deus, será que estou a sonhar com isto tudo?' Mas, como disse antes, ele não parecia bem durante os ensaios para a apresentação do Back To The Beginning. Acho que ele só resistiu para fazer aquele espetáculo. Sinto mesmo isso, e eu e o Geezer [Butler, baixista dos Black Sabbath] estávamos a conversar sobre isso ontem à noite, que ele resistiu só para fazer o concerto", comentou depois, referindo-se ao espetáculo da despedida de Ozzy Osbourne dos palcos, no passado dia 5 de julho.

Ainda sobre o referido concerto, Tony Iommi afirmou que Ozzy Osbourne teve a oportunidade de se despedir dos fãs.

"Ele preparou-se muito para aquele espetáculo. Vinha ensaiar e tentava fazer o que podia para a realização do concerto. E era isso mesmo que ele queria fazer. Acredito que ele estava a pensar: 'Será a última coisa que vou fazer'", acrescentou.

"Ele realmente queria subir ao palco e estava determinado a fazer aquele último espetáculo", frisou depois. Veja abaixo a entrevista de Tony Iommi à ITV News.

Siga o link

Ozzy Osbourne morreu na terça-feira, dia 22 de julho, aos 76 anos. O artista estava a enfrentar vários problemas de saúde, tendo sido diagnosticado com Parkinson.

Mas ao contrário do que se acreditava, a morte do músico não terá sido 'pacífica'. O Daily Mail revelou que chegou a ser chamado à mansão de Ozzy Osbourne, em Buckinghamshire, Inglaterra, um helicóptero com dois médicos que ficaram na propriedade durante um par de horas.