Depois de Eduardo Ferreira, conhecido como Dudu, ter sido revelado como o novo concorrente do 'Big Brother Verão', as surpresas não ficaram por aqui.

Esta quinta-feira, dia 24 de julho, a 'casa mais vigiada do país' recebeu um novo concorrente, João Oliveira, que participou no 'Big Brother 2024'. Na altura, recorde-se, Catarina Miranda também fazia parte do reality show e uma discussão entre ambos acabou com a expulsão da concorrente.

Assim que João Oliveira entrou no 'BB Verão', Catarina Miranda não conseguiu disfarçar o seu descontentamento. Apesar de se terem cumprimentado, Miranda nem se levantou para o receber. E de seguida, a concorrente não conteve as lágrimas.

Ao ser questionada sobre a razão de estar a chorar, Catarina Miranda disse: "Não estava à espera do João aqui novamente. A última vez que vi o João, ele levou-me a ser expulsa deste programa. [...] Não se vão repetir os mesmos erros que cometi na minha edição. Era o meu 'Big Brother', o meu sonho, e o João destruiu tudo naquela altura. Graças a Deus, por ser quem eu sou, tive sorte lá fora e muito trabalho. Não estou contente de ver aqui o João. Desejo-lhe a maior sorte do mundo."

Por sua vez, João Oliveira afirmou que "não guarda rancor relativamente a Miranda". "Não tenho nada contra ela. Continuo a dizer que não fui eu que a expulsei da casa, não fui eu que atirei o copo e consegui ver depois pelas imagens que a intenção dela não foi magoar ninguém, mas também não tive culpa nenhuma de o copo ter sido arremessado", comentou depois. Veja aqui.

A discussão que deu origem à expulsão de Catarina Miranda

De recordar que na altura em que Catarina Miranda e João Oliveira discutiram, tudo começou quando João decidiu limpar a mesa de jantar enquanto a colega estava a comer. "João, está bom. Estás a gastar muito produto", dizia Catarina.

Após insistência, João disse: "Abre a boca, para eu te limpar essa boca que só sai porcaria."

Tais palavras levaram Catarina Miranda a manifestar-se e a entrarem ambos numa troca de comentários. Irritada, a concorrente acabou por descarregar num gesto que foi condenado. Miranda levantou-se da mesa e atirou um copo de vidro para o chão. O mesmo acabou por acertar no colega Gabriel Sousa, que estava junto de Miranda.

Mais tarde, na emissão especial do formato, o 'Big Brother' anunciou a expulsão de Catarina Miranda. "Só pode ser mentira. Não fiz nada de mal. Como é que isto é possível? Ele faz-me mal todos os dias, já precisei de ajuda psicológica aqui dentro por causa dele", reagiu na altura em conversa com o amigo Gabriel, que ficou em lágrimas com a sua saída.

Há quem acredite que Catarina Miranda tinha uma 'crush' por João Oliveira. Antes do momento de tensão, os concorrentes eram próximos.

