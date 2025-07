A casa do 'Big Brother Verão' recebeu na noite de terça-feira, 22 de julho, um novo participante. Tal como vinha a ser avançado desde que o reality show da TVI foi anunciado, Eduardo Ferreira entrou mesmo no programa.

"Estou um bocadinho nervoso e ansioso", confessou o bombeiro de Braga, conhecido como Dudu e famosos desde que foi tornado público que é o herdeiro surpresa de Marco Paulo.

Questionado por Maria Botelho Moniz, apresentadora oficial do formato, sobre o que o levou a aceitar este desafio, Dudu explicou: "É pela experiência, para mostrar aos portugueses quem eu sou e pela aventura, simplesmente isso".

O bombeiro sapador diz ainda que quer dar-se a conhecer ao público português, que passou a reconhecer o seu nome e figura depois da morte de Marco Paulo - a 24 de outubro de 2024.

Eduardo explica que "não tem acompanhado" o reality show porque esteve de férias com a família, opção que tomou para, precisamente, não entrar no programa com ideias preconcebidas e estar assim disponível para conhecer os restantes concorrentes sem juízos de valor.

"Não venho com ideias nenhumas contruídas, venho ser eu, não venho com estratégias de jogo, nem com esquemas, nem nada disso. Venho eu próprio", referiu, assegurando que entra no jogo com "mente aberta".

Sem qualquer inimizade relativamente aos restantes concorrentes de 'Big Brother Verão', Eduardo Ferreira acredita que há pelo menos um companheiro de casa com que se dará bem: "Acho que me vou dar muito bem com o Bruno de Carvalho".

Quanto à maior dificuldade que espera enfrentar, o bombeiro fala nas saudades do filho, Valentim, de seis anos, de quem nunca esteve separado.

"Estou aqui por ser o herdeiro do Marco Paulo"

Ao entrar na casa mais vigiada do país durante o 'Especial', que vai para o ar depois do 'Jornal Nacional', Eduardo Ferreira foi convidado a apresentar-se aos restantes jogadores e fê-lo dizendo:

"Sou o Eduardo, sou bombeiro sapador, vivo em Braga e toda a gente sabe porque é que eu estou aqui, por ser o herdeiro do Marco Paulo", assumiu, sem medo do julgamento.

Quem o herdeiro surpresa de Marco Paulo?

Eduardo Ferreira tornou-se conhecido semanas depois da morte de Marco Paulo, quando foi tornado público que o cantor fez em segredo um novo testamento onde o incluiu - deixando-lhe 10% da sua herança.

Imediatamente após a revelação cresceu a curiosidade sobre quem seria este homem e que relação terá tido com o intérprete de 'Maravilhoso Coração'. Amigos próximos de ambos, tais como Cinha Jardim, deram pormenores sobre a ligação de Marco Paulo e Dudu.

"Não era namorado do Marco Paulo, era a pessoa com quem o Marco Paulo neste momento, e de há três anos para cá, se sentia melhor e com quem se divertia muito. Daí a ser namorado, vai um grande passo. Era um amigo colorido...", afirmou a comentadora numa emissão em direto do programa 'Dois às 10', da TVI.

Marco Paulo, recorde-se, deixou um segundo testamento que Marquinho e Toni não conheciam e onde surge o nome de Eduardo Ferreira. No primeiro, que terá lido dias antes de morrer, a 24 de outubro, o afilhado e o melhor amigo de Marco Paulo [Toni] herdavam a totalidade da sua fortuna. Já no segundo, Marquinho e o pai herdam 45%, cada um, e Eduardo Ferreira 10%.

Até ao momento, o processo de divisão dos bens ainda não foi concluído e, tanto quanto se sabe, Eduardo Ferreira não recebeu a sua parte da herança.