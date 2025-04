Os herdeiros de Marco Paulo reuniram-se finalmente. Mas, ao que parece, o encontro, que decorreu a 10 abril, não correu como esperado.

Adriano Silva Martins revelou esta quarta-feira, 16 de abril, no programa 'V+ Fama', detalhes desta reunião entre António Coelho (conhecido como Toni e pai do afilhado do cantor), Marco António (apelidado de Marquinho e afilhado de Marco Paulo) e Eduardo Ferreira, o bombeiro que herdou inesperadamente 10% da suposta fortuna do músico.

Segundo o apresentador, os herdeiros "reuniram-se em vão" e não chegaram a acordo. As duas partes, referiu, saíram frustradas do encontro.

"Parece que o Eduardo ainda não deu o seu ok para que isto vá para a frente", disse Adriano, que teve conhecimento dos detalhes através de uma fonte próxima do caso.

Cláudia Jacques assumiu ter conversado com o bombeiro Dudu e explicou que este está decidido a seguir o último conselho de Marco Paulo. "O Marco Paulo disse-lhe: 'luta ate ao último cêntimo por aquilo que te vou deixar, porque vais ter muitos problemas'", citou a comentadora, que conta ainda que Eduardo está muito zangado por até ao momento apenas ter gastado dinheiro com a advogada e não ter recebido nada.

Tanto quanto se sabe, Marco Paulo surpreendeu Toni e Marquinho ao deixar 10% da sua alegada fortuna a Eduardo Ferreira. O amigo próximo e o afilhado do músico herdam os restantes 90%. Contudo, alegadas discrepâncias nas contas bancárias estão a gerar conflito entre as partes.

