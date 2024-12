Cinha Jardim fez novas revelações a propósito da relação entre Marco Paulo e o bombeiro a quem Marco Paulo deixou, em testamento, 10% da sua fortuna.

Depois de Eduardo Ferreira ter vindo a público garantir que não era namorado do cantor, a comentadora do social confirmou a informação e deu novos detalhes.

"Não era namorado do Marco Paulo, era a pessoa com quem o Marco Paulo neste momento, e de há três anos para cá, se sentia melhor e com quem se divertia muito. Daí a ser namorado, vai um grande passo. Era um amigo colorido...", começou por afirmar em direto na emissão de quarta-feira, 11 de dezembro, do 'Dois às 10'.

"Era um amigo colorido para o Marco Paulo", referiu, explicando que este era o sentimento que o músico tinha em relação ao amigo.

"Íamos para Braga e o Eduardo tinha de estar sempre presente, sentia-se muito bem com ele. Iam passear... Que eu tivesse visto, ou que soubesse de alguma coisa que se tenha passado para além disso, nunca vi", continuou.

"[Marco Paulo] Estava encantado e fazia o seu dia a dia muitas vezes à espera de um telefonema do Eduardo, contava tudo, era uma pessoa com quem ele desabafava de tudo", acrescentou.

Eduardo Ferreira, recorde-se, é pai de um menino e há quem diga que é casado com uma mulher. O que levou Cláudio Ramos a referir em direto: "a mulher certamente sabia o que tinha em casa".

Ainda a propósito da 'guerra' que o testamento tem gerado e do facto de Marco António (Marquinho), seu afilhado, e o pai deste, António Coelho (Toni), não terem sido informados de que, afinal, não seriam apenas eles os herdeiros da fortuna, Cinha Jardim disse não entender o porquê da decisão do amigo e referiu que apenas Toni poderá responder a esta questão.

"Sei que o Marco Paulo uns dias antes de morrer, chamou o Marquinho e estiveram a ler o testamento, mas não falou nem mencionou este novo testamento", apontou.

Marco Paulo deixou um segundo testamento, que Marquinho e Toni não conheciam, e onde surge o nome de Eduardo Ferreira. No primeiro, que terá lido dias antes de morrer, a 24 de outubro, o afilhado e o amigo Toni herdavam a totalidade da sua fortuna. Já no segundo, Marquinho e o pai herdam 45%, cada um, e Eduardo Ferreira 10%.

