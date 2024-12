As revelações sobre Eduardo Ferreira, o amigo de Marco Paulo que irá receber 10% da fortuna do músico, não param de surgir.

Depois de Cinha Jardim ter afirmado que o bombeiro era um "amigo colorido" por quem o cantor estava "encantado", Pedro Capitão fez saber que Eduardo era ajudado financeiramente pelo malogrado músico.

"Alegadamente, o Marco Paulo também ajudava financeiramente o Eduardo e a família", revelou Pedro Capitão no programa 'V+ Fama', explicando que as revelações lhe foram feitas por uma fonte próxima a Marco Paulo.

"Alegadamente, uma fonte muito fidedigna que tenho, disse-me que o Eduardo tinha pedido trabalho ao Marco Paulo na SIC, nomeadamente no programa Alô Marco Paulo. Isto foi a informação que me foi dada hoje", referiu ainda, contrariando as afirmações que dão conta de que o bombeiro nunca terá pedido nada ao amigo.

Marco Paulo, que morreu em outubro deste ano, deixou um segundo testamento no qual Marquinho, seu afilhado, e o amigo Toni herdam 45%, cada um, da sua fortuna e Eduardo Ferreira os restantes 10%.

