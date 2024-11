"O Marco sempre foi muito discreto na sua vida pessoal, e mesmo 'de dinheiros'", foi desta forma que Cinha Jardim deu início a um testemunho único no qual deu informações até agora desconhecidas sobre o amigo especial de Marco Paulo que aparece como o novo herdeiro do cantor.

Eduardo Ferreira é o bombeiro que, alegadamente, Marco Paulo resolveu incluir no testamento para receber 10% da sua fortuna.

Mas quem é afinal Eduardo?

"Nós que estávamos no núcleo, todos nós conhecemos o Eduardo, desde que o Marco o conheceu, em 2021", contou Cinha Jardim em direto no 'Dois às 10' desta quinta-feira.

A comentadora confirmou que este "é um amigo recente", que Marco Paulo conheceu durante uma reportagem com a corporação de bombeiros onde Eduardo trabalha.

"O Eduardo é uma pessoa extraordinária, não há dúvida nenhuma. Muito alegre, muito divertido, com uns horários muito flexíveis que lhe permitiam fazer muita companhia ao Marco Paulo. Ele sentia-se muito bem, foi sempre muito bem tratado. Fui várias vezes com ele passar uns dias a Braga e o Eduardo, o Dudu, como lhe chamávamos, ajudou-o imenso, deu-lhe anos de vida", revelou.

"Dava-lhe imensa força, imensa coragem, divertia-o", acrescentou ainda.

Cinha Jardim confirmou ainda que o filho de Eduardo deu vida a Marquinho na série sobre a vida de Marco Paulo, produzida pela SIC, a pedido do cantor.

Por fim, a socialite, amiga próxima de Marco Paulo, disse ainda ter tido informações de que Marquinho e António [Toni], os principais herdeiros de Marco Paulo [afilhado e pai do afilhado do cantor, respetivamente] ficaram "incomodados" por Eduardo ter surgido no testamento como herdeiro.

Recorde-se que, tanto quanto se sabe, Marco Paulo deixou uma fortuna de milhões de euros. Marquinho e Toni herdam, cada um, 45% do dinheiro e propriedades do cantor.