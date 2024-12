O testamento de Marco Paulo continua a ser tema na imprensa cor de rosa e, claro, nos programas que comentam o social.

No 'V+ Fama', do V+, Adriano Silva Martins manifestou a sua acutilante opinião sobre as últimas declarações da família do cantor a respeito do tão falado testamento - no qual não foram contemplados.

"Quanto mais leio sobre a família do Marco Paulo ou declarações da família do Marco Paulo, desculpem aquilo que vou dizer, mas percebo que o Marco Paulo não lhes tenha deixado nada. Não falam com carinho do Marco Paulo", atirou o apresentador.

Marco Paulo morreu a 24 de outubro de 2024 e terá deixado uma fortuna avaliada em 50 milhões de euros, distribuídos entre Marco António (Marquinho), seu afilhado, o pai deste, António Coelho (Toni), e um amigo recente. O afilhado e amigo do artista herdam 45% da fortuna cada, e Eduardo, um bombeiro e amigo de Marco Paulo, 10%.