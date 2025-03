Esta terça-feira, 18 de março, realizou-se no Capitólio, em Lisboa, um tributo ao falecido cantor, Marco Paulo. O evento, intitulado 'Maravilhoso Coração', foi marcado pela emoção, mas também por um "elefante na sala", tal como descreveu Adriano Silva Martins no programa 'V+ Fama' desta quarta-feira.

"Telmo Miranda estreou o tributo ao cantor e com bastante sucesso. No entanto, houve um elefante na sala: a profunda divisão entre os seus herdeiros. Eduardo Ferreira e Maria de Lurdes Violante, ex-mulher de António Coelho e mãe de Marco António - afilhado de Marco Paulo - nem sequer se olharam na cara", começou por dizer o apresentador que marcou presença no Capitólio.

António Leal e Silva, que também foi ao evento, referiu de seguida: "Foi um espetáculo muito bonito, muito prazeroso, mas estavam separados. Do lado direito [do palco] estava a Violante, do lado esquerdo estava o Dudu, e durante todo o espetáculo eles não se aproximaram [...] Não houve nenhum tipo de contacto, nem se cumprimentaram".

O comentador do programa disse ainda que Eduardo Ferreira, o bombeiro herdeiro de 10% da fortuna de Marco Paulo, foi o último a entrar no espetáculo e que até fez questão de tirar uma fotografia com Adriano Silva Martins e António Leal e Silva.

"É uma pessoa encantadora e percebo porque é que o Marco Paulo lhe deixou os 10%. É uma muito humilde, muito simpática, acessível, de trato muito fácil", rematou o comentador sobre Dudu.

Adriano Silva Martins, por seu turno, acrescentou que, apesar do espetáculo ter sido uma bonita homenagem ao cantor português, "o ambiente estava de cortar à faca".

"Estava um ambiente de festa mas, ao mesmo tempo, havia ali uma tensão no ar, pairava uma tensão entre estas duas fações de herdeiros", descreveu o apresentador.

Adriano Silva Martins concluiu que o evento não contou com a presença de António Coelho (Toni) nem de Marco António (Marquinho) - herdeiros dos restantes 90% da fortuna. Além destes, "nenhum membro da família de sangue do Marco Paulo" foi ao tributo esta terça-feira.

Veja o episódio completo de 'V+ Fama' aqui.

Leia Também: Dudu: "Se o Marco Paulo me quis pôr no testamento lá teve a sua razão"