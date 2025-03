A herança deixada por Marco Paulo continua a fazer correr muita tinta na imprensa nacional.

Recentemente, foi noticiado que os herdeiros do músico ir-se-iam reunir para fazer a divisão dos bens. No entanto, esta reunião acabou por não acontecer por decisão de Eduardo Ferreira, bombeiro de Braga a quem o cantor de 'Eu Tenho Dois Amores' deixou 10% do seu património.

"Eduardo Ferreira, herdeiro de 10% da fortuna de Marco Paulo, anda desconfiado que alguma coisa não bate certo na herança deixada pelo cantor e viajou, recentemente, até Lisboa - não para a reunião de herdeiros - para se reunir com o gerente de conta do artista", informou Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama' desta quinta-feira, dia 6.

Entretanto, foi Cláudia Jacques quem revelou informações exclusivas das quais teve conhecimento: "O Dudu veio, há um mês e pouco, com a sua advogada ao balcão do Millenium - onde o Marco Paulo tinha as contas - e reuniu-se com o gestor de conta, porque precisava de ter elementos mais conclusivos, mais explícitos sobre o assunto da herança. A reunião acabou por não ser conclusiva, porque o gestor não disse nada especifico", explicou.

Segundo a comentadora, Dudu foi informado do encerramento de uma conta, sendo que a sua advogada "fez uns pedidos de uns documentos que até agora o banco não entregou".

"Enquanto não chegarem à verdade, não há motivo para se fazer a reunião", garantiu, acrescentando que Dudu e a sua advogada consultaram o mesmo banco, mas em Braga, "e ali, curiosamente, conseguiram ter mais informações do que obtiveram aqui em Lisboa".

"Quando há uma necessidade de esclarecer é porque há desconfiança", atirou.