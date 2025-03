Dudu Ferreira tem feito correr muita tinta na imprensa cor-de-rosa desde que foi revelado que tinha sido escolhido por Marco Paulo para ser um dos seus herdeiros.

Com esta revelação veio a fama, algo de que o bombeiro de Braga confessou não estar à espera em declarações ao programa 'TVI Extra', desta quarta-feira, dia 19.

"Não estava à espera deste mediatismo, estou a tentar habituar-me. Às vezes falo um pouco o que não devia falar", disse em tom de desabafo.

"Fui um bom amigo para ele, correspondi ao que o Marco pedia nessa altura. Não fui só eu, muita gente foi importante. Fiz parte dessa reta final, mas não quero esses louros para mim", notou.

Quanto ao facto de ter sido um dos herdeiros do intérprete de 'Ninguém, Ninguém', Dudu afirmou: "Só tenho que respeitar a vontade do Marco, se me quis pôr no testamento, ele lá tem a sua razão".

