"Tenho nojo de ti. És porco, mesmo. És mesmo porco e os homens que se riem de ti... Tenho mesmo vergonha de ti, vou ser sincera", foi desta forma que Catarina Miranda deu início a uma intensa discussão com Afonso Leitão.

Ao que tudo indica, a troca de palavras começou depois de Miranda ter escutado, enquanto tentava dormir, uma troca de picardias entre Afonso Leitão e outro dos elementos do triângulo amoroso que envolve o concorrente - no caso, Daniela Santos ou Jéssica Vieira.

"E tu tens uma falta de respeito pelas pessoas", retorquiu Afonso

"Não tenho, não. Tu é que tens falta de respeito, porque vieste para aqui de propósito ter conversas nojentas para eu acordar", continuou a antiga participante de 'Big Brother 2024'.

"És baixo nível. És um nojo, mas estamos onde? Tu achas o quê, que o mundo gira à tua volta? Mas eu sou porco porquê? Porque te disse que não quero nada contigo?

Tu és uma rapariga ressabiada, ciumenta. Tu não tens de ter ciúmes de nada porque nada é teu, nada te pertence. Descobre o teu lugar, digo eu, é uma ajuda", disparou Afonso.

"Não me digas que já andas a fazer as coisas com ela que fazias comigo aqui dentro. Também já andas a fazer isso? Porque se andas a fazer as coisas com ela que fazias comigo então aí é que és mesmo porco", disse Catarina Miranda, sendo de imediato desafiada a revelar a que pormenores se referia.

"Diz-me lá que coisas é que eu faço contigo. Eu ando a convidar-te para te vires deitar na minha cama como tu fizeste quase todas as noites e eu sempre te disse que não? Eu digo-te que não e eu é que sou o porco", respondeu o jovem.

"Eu até tenho vergonha de algum dia ter-me envolvido contigo. Tu achas que eu preciso de ti para quê?", continuou Miranda, confirmando que existiu envolvimento.

"Tive alguma coisa contigo? Esse é o teu problema é que, se calhar, tu querias e como eu não te dei o que tu querias ficas assim ressabiada e ciumenta. O problema é esse, é que eu nunca fiz nada contigo por mais que tu quisesses", garantiu o antigo concorrente do 'Secret Story 8'.

Após alguma insistência, Catarina Miranda acabou mesmo por revelar pormenores sobre a alegada intimidade que terá existido. Segundo a concorrente de 'Big Brother Verão' houve "beijos no pescoço" na noite anterior.

"Tu mentes com os dentes todos que tens na boca. Tu és mesmo perigosa. O quanto tu és capaz de mentir para tentares aparecer ou ficar bem numa fotografia", reagiu Afonso incrédulo.

Miranda revelou ainda que numa outra ocasião Afonso lhe terá sussurrado ao ouvido: "Quando chegar lá fora parto-te toda".

"Tu estás maluca", disse o jovem, assegurando novamente que a concorrente de 'BB Verão' estaria a mentir.

Veja aqui as imagens da discussão e aqui as revelações de Catarina Miranda sobre alegados momentos de intimidade com Afonso.