A segunda gala do 'Big Brother Verão', que aconteceu este domingo, dia 6 de julho, foi marcada por grandes emoções. Dois concorrentes disseram adeus à casa mais vigiada do país e outros dois entraram. Um deles, Bruno de Carvalho, já é 'velho' nestas andanças, o outro - Fábio Paim - é um estreante. Espera-se que as novas aquisições do reality show da TVI venham a animar ainda mais os ânimos do jogo.

Noite de dupla expulsão

Comecemos pelas expulsões. Dois concorrentes despediram-se ontem da experiência, apenas uma semana depois do seu começo.

A primeira pessoa a dizer adeus foi Marta Cruz, que conquistou 12% da votação do público, com Afonso Leitão a levar a melhor, ao conseguir 23% e Daniela Ventura a registar a esmagadora maioria dos votos - cerca de 65%.

A saída da Marta ficou marcada pela lágrimas de Catarina Miranda, de quem era bastante próxima. Ainda assim, não faltou quem acusasse a polémica concorrente de estar a fingir e das suas lágrimas serem de... 'crocodilo'.

Já a segunda expulsão foi a de Salvador Crisball. Numa votação contra Miranda (57%), Ana Catharina (27%) e Viriato Quintela (11%), o modelo angolano não conseguiu ir além dos 7%, dando por assim terminada a sua aventura no programa.

Saíram dois... entraram outros dias

Se a noite foi de dupla expulsão, também foi de dupla entrada. Bruno de Carvalho entrou no reality show pela terceira vez - depois de uma estreia do 'Big Brother Famosos' e 'Desafio Final'. Em tom de brincadeira, o antigo presidente do Sporting afirmou que "já não havia hotéis na zona do Algarve" e, que por isso, o reality show seria um ótimo sítio passar o verão.

"Pensei que podia ser giro. Ainda não tinha experimentado isto no verão", afirmou, notando que o grupo dentro da casa "era interessante".

A segunda entrada, talvez a mais surpreendente, foi a de Fábio Paim, antigo futebolista. De muletas, mas sem perder o sorriso, Paim afirmou que "não gosta de ficar em casa e não consegue estar parado". "Já perdi muitas oportunidades e a brincadeira acabou", atirou.

Mas não se ficou por aqui. "A vida tem de ser aproveitada porque a gente não sabe o dia de amanhã e farei tudo o que tenho para fazer, tudo o que tenho vontade. Serei concorrente e vou desfrutar desta aventura", defendeu.

Já há uma nomeada...

Ana Catharina pôde respirar de alívio... mas por pouco tempo. A concorrente foi a primeira nomeada da semana por decisão do líder da casa, Afonso Leitão. A nomeação não surpreende, uma vez que Afonso (também antigo participante do 'Big Brother') tem sido um aliado de Catarina Miranda - com quem Ana tem tido várias divergências.

Recorde-se que esta semana ficou marcada por uma outra saída, a de André Filipe, que desistiu do programa apenas três dias depois do seu começo.