O 'Big Brother Verão' teve início na noite de segunda-feira, 30 de junho, com um variado e surpreendente leque de concorrentes. Desde ex-participantes de reality shows a personalidades da esfera mediática, não faltam nomes conhecidos nesta lista. O formato, apresentado pela primeira vez por Maria Botelho Moniz, arrancou com 13 participantes. São eles: Luíza Abreu, Marta Cruz, Kina (Joaquina Branco), Ana Catharina, Bruna, Catarina Miranda, Daniela Ventura, Manuel Melo, Jéssica Vieira, Salvador Crisball, Viriato Quintela, Afonso Leitão e André Filipe. Estes quatro concorrentes já namoraram com (outros) famosos Entre o leque de 13 concorrentes de 'Big Brother Verão' há quatro nomes que já namoraram com outros famosos portugueses. Uns tiveram relacionamentos mediáticos, outros nem tanto e poucos sabem que estes amores existiram. Falamos de Viriato Quintela, Bruna, Marta Cruz e Luíza Abreu. Viriato Quintela namorou com Beatriz Barosa O ator, apresentador e engenheiro civil namorou com a também atriz Beatriz Barosa. Os dois chegaram até a partilhar casa. Atualmente, recorde-se, Beatriz Barosa é a companheira de Manuel Marques. O casal conheceu-se nas gravações da novela 'Festa é Festa', da TVI, tendo assumido o romance em 2021. Bruna é ex-mulher de Sérgio Rossi Bruna é conhecida por ter feito parte da dupla Bruna & Liliana. Mais tarde lançou-se a solo e tem agora, aos 46 anos, uma sólida carreira na música popular portuguesa. O que muitos não sabem é que é ex-mulher de Sérgio Rossi. Do casamento dos dois cantores resultou uma filha, Yara Rossi. A jovem de 21 anos herdou o talento dos pais e também já dá cartas no mundo da música. Marta Cruz envolveu-se com famoso num reality show da TVI Marta Cruz, antiga modelo, é desde sempre uma cara conhecida dos portugueses por ser filha do antigo apresentador Carlos Cruz. A figura pública já teve diversas relações com celebridades e até se envolveu com um outro famoso num reality show da TVI. Durante a participação de ambos no programa 'A Quinta', de 2015, Marta Cruz e Gonçalo Quinaz envolveram-se. A relação durou ainda alguns meses depois de abandonarem o formato, mas não tardou até seguirem caminhos separados. "Tivemos viagem marcada para Cabo Verde, mas eu já não apareci. Fui eu que não apareci", contou na manhã desta terça-feira, 1 de julho, Gonçalo Quinaz. O comentador e antigo futebolista falou sobre o romance na emissão em direto do 'Dois às 10', da TVI. "Gosto muito da Marta, temos uma ótima relação", assegurou, revelando até o desejo de ver a antiga namorada ganhar o 'Big Brother Verão'. Luíza Abreu ficou com o 'ex' da irmã Luíza Abreu protagonizou muito recentemente um polémico triângulo amoroso. A bailarina profissional envolveu-se com João Moura Caetano, cavaleiro tauromáquico que namorou num passado recente com a irmã de Luíza - Luciana Abreu. O romance nunca foi assumido publicamente, mas a irmã de Luciana Abreu e o cavaleiro foram vistos juntos em diversas ocasiões e a bailarina chegou até a publicar fotografias na herdade dos Moura Cetano. Contudo, devido à discrição adotada pelo casal, não se sabe se o namoro ainda dura.