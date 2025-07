Todos temos os nossos lugares favoritos. A praia de sempre, a esplanada frente ao mar, os brindes à mesma hora com os mesmos amigos. Não há nada de errado nisso. Mas, e se…?

E se não fosse apenas mais um dia? E se o copo mudasse? E se o sabor surpreendesse? E se o menu oferecesse mais do que o habitual?

No fundo... E se nos atrevêssemos, já hoje, a iniciar pequenas mudanças?

Este verão, a Bandida — já sem o “do Pomar”, mas com a atitude e irreverência a que nos habituou (todos sabemos como é matreira, sociável e espontânea) — convida-nos a sair da rotina e a fazer diferente. Não se trata de mudar tudo de uma vez, mas sim sobre abrir espaço para o novo.

Fazer diferente pode ser tão simples como trocar o sofá pela varanda, deixar que a conversa fuja do guião, com quem nos faz rir com o coração aberto ou o copo habitual por uma Bandida de Manga. A curiosidade, afinal, também se bebe.

Da sidra à atitude: a nova Bandida

A nossa raposa preferida continua a ser o símbolo de quem observa o mundo com um brilho de irreverência no olhar e convida-nos a fazer o mesmo. Na nova campanha da marca “E se?”, a Bandida desafia-nos a trocar o óbvio pelo inesperado nestes meses que pedem sol, mar e uma dose de aventura.

Porque não começar pela forma como olhamos para a nossa bebida? A Bandida continua fiel à sua Maça original, refrescante e leve, mas provoca-nos a experimentar a ousadia dos Frutos Vermelhos ou a doçura tropical da Manga.

E se nos sabores somos desafiados a sair do lugar de conforto, por que não olhar para a nossa amiga Bandida e ver-lhe outras formas de apresentação? Num copo de champanhe ao fim da tarde, quando o sol nos convida a relaxar na esplanada. Acompanhada por uma espetada de frutas frescas num piquenique improvisado. Ou servida com uma generosa dose de boa disposição — e a banda sonora perfeita.

“A Mesa é Redonda” e a playlist perfeita

Este verão, a Bandida também dá voz à diferença através do podcast “A Mesa é Redonda”, disponível no Spotify assinado por Joana Miranda, Catarina Palma, Fabiana Cruz, Carolina Torres e Catarina Moreira.

As apresentadoras criaram playlists exclusivas para acompanhar os episódios — e os brindes. Porque o som também é sabor, e cada conversa, como cada copo, pode ser uma descoberta.

São pequenos gestos que transformam um dia comum num momento memorável. Porque fazer diferente nem sempre exige um grande plano — às vezes, basta mudar o copo.