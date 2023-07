Poucas coisas dizem tanto sobre si como…a sidra que bebe. Saiba qual faz a diferença

Sociável, misteriosa e espontânea, assumidamente ousada e matreira, a raposa que empresta a imagem à sidra Bandida do Pomar e é símbolo icónico da marca, dá mostras do melhor que há em si, agora que vivemos em pleno o verão. Fá-lo através de uma nova campanha em diferentes suportes de comunicação - TV, no digital, em social media, mupis e outdoors.

Um convite a “beber da diferença” que mostra aquilo que mais nos enriquece como indivíduos, ou seja, as realidades, formas de estar e perspetivas diferentes.

créditos: Bandida do Pomar

Isso mesmo nos transmite a assinatura da campanha filmada na Fábrica de Braço de Prata, em Lisboa: “Poucas coisas dizem tanto sobre ti como”. O filme revela-nos isso mesmo. Os cenários são preenchidos com diferentes personagens, que se mantêm fiéis a elas próprias, à sua imagem e àquilo que as motiva no dia a dia.

Trinta e oito segundos de filme é quanto nos basta para acompanharmos as evoluções de um skater numa pista improvisada [“poucas coisas dizem tanto sobre ti como…a tua boleia”]; um executivo numa pausa entre reuniões – repare-se no pormenor do estampado da meia - [“poucas coisas dizem tanto sobre ti como…a tua meia”]; um ‘metaleiro’ sentimental que se perde de encantos pela sua dupla de ‘fofinhos’ canídeos [“poucas coisas dizem tanto sobre ti como…os teus amigos”]; também o dilema de escolher a peça de roupa perfeita numa pilha rebelde de vestuário [“poucas coisas dizem tanto sobre ti como…o teu roupeiro”]. Diferentes situações e personagens que espelham aquilo que encontramos em cada lata ou garrafa de Bandida, o ecletismo.

créditos: Bandida do Pomar

“Ecletismo”. A palavra pode parecer-nos rebuscada, mas, em síntese, cola-se na perfeição a esta sidra, fácil de beber, saborosa e refrescante, com um paladar frutado, e com um intenso sabor a maçã.

Bandida do Pomar conta com quatro sabores em portfólio: Maçã (formato garrafa 25cl e 33cl, lata 50cl e barril 20L), Maçãs Ácidas (formato lata 50 cl), Frutos Vermelhos (formato lata 50 cl e garrafa 33 cl) e a edição limitada de Manga (formato lata 50 cl). Os quatro sabores apresentam um teor alcoólico de 4,5%.

E, que melhor forma de terminar esta viagem em imagens aos diferentes momentos da vida destas personagens do que brindar com Bandida do Pomar num fim de tarde de verão sobre a paisagem da capital. É caso para se dizer que “poucas coisas dizem tanto sobre ti como…a tua esplanada”.

Um convite a denunciarmo-nos, à nossa personalidade, diferença e expressões.