Essa salada é uma combinação perfeita de sabores, além de ser muito fácil de preparar. A melancia é uma fruta muito hidratante e o queijo feta adiciona um toque salgado e cremoso. A hortelã e o manjericão trazem um aroma fresco.

Saboreada al fresco, a espiga de milho solitária que sobrou de um animado jantar de verão é um clássico canadiano. Combina a espiga de milho com as sobras dos teus legumes preferidos para obteres a versão mais doce e refrescante da melhor salada de verão. Uma sugestão Too Good To Go.