Consultores - 51% destes trabalhadores engordou no período de análise. A culpa pode estar nos horários. Todos sabemos que trabalhar numa consultora é não ter horário de saída e isso implica que muitas vezes se recorra à fast-food ou a uma alimentação mais pobre para combater a fome. E lá se perdeu mais um dia de ginásio, por causa de mais uma reunião.

Informáticos e engenheiros - Por serem atividades que exigem muito tempo em frente ao computador, 41% dos seus profissionais diz sofrer de excesso de peso. Muitos destes profissionais ingerem apenas duas refeições por dia e refugiam-se em snacks, esquecendo que devem comer pouco e de forma saudável de três em três horas. Deixe de lado as batatas fritas e as bolachas.

Gestores e financeiros - Também porque dependem muito de computadores, 45% destes profissionais engorda durante a sua atividade. A explicação das consultoras também se encaixa aqui. Por outro lado, trabalhar num banco pode significar estar muito tempo sentado.

Médicos e enfermeiros - Os profissionais desta área ao cuidarem dos outros esquecem-se de cuidar de si. Pelo menos é o que parece. Médicos, enfermeiros e auxiliares de diagnóstico têm horários bastante duros, com turnos de 24 horas, por exemplo. Além do stress associado à atividade, trabalham também de noite, o que afeta as rotinas alimentares e a produção hormonal (45%).

Marketers - São os primeiros profissionais a serem chamados para ajudarem a projetar o negócio, muitas vezes sem grandes recursos, mas com uma grande pressão para aumentarem as vendas, aumentando a ingestão de alimentos. Quatro em cada dez acredita ter peso a mais por causa do seu trabalho.

Profissionais de hotelaria e turismo - A necessidade constante de agradar e prestar um bom serviço aos clientes pode ser stressante e desgastante. 39% dos profissionais inquiridos nesta área dizem que aumentaram de peso por causa do trabalho.

Operário fabril - 39% dos operários fabris assumem ter engordado no período em análise. Por vezes o cansaço físico impede que estes profissionais dediquem algum tempo ao desporto.

Profissionais do retalho - Estes profissionais também estão sujeitos a algum stress, que advém do facto de ser uma atividade que implica muito trabalho dedicado ao cliente, atenção à concorrência e horários complicados. 35% assume que engordou.

Conclusão

O relatório confirma que os trabalhadores que desenvolvem a sua atividade sentados a uma secretária têm mais hipóteses de ganhar peso. Mas estes valores sobem à medida que o stress aumenta: 70% dos profissionais extremamente stressados estão acima do peso. Por outro lado, são mais as mulheres (44%) que se queixam do aumento de peso do que os homens (38%).