Salada de quinoa e legumes grelhados

Preparação

Num tacho, coloque a quinoa juntamente com os 250 ml de água. Leve ao lume e deixe cozinhar, em lume brando e com a tampa, durante oito a nove minutos. Desligue,

solte a quinoa com um garfo e deixe arrefecer.

Entretanto, corte a cebola e a curgete em rodelas e retire as "bochechas" do pimento vermelho.

Aqueça um grelhador com um pouco de azeite e grelhe os legumes durante cerca de dois minutos de cada lado.

Uma vez grelhados os legumes, retire-os do lume, deixe-os arrefecer ligeiramente e corte os legumes em cubos.

Entretanto, prepare o molho, misturando numa tigela o vinagre balsâmico, o azeite, o sumo de limão, o sal e a pimenta-preta.

Misture os legumes grelhados com a quinoa cozida e o molho balsâmico.

Sirva a salada sobre uma cama de rúcula e finalize com sementes de girassol torradas.