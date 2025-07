“Esta é uma ideia antiga, de unir os nossos produtores à cozinha do Rossio Gastrobar, com propostas que realcem a nossa essência enquanto oferta gastronómica na cidade de Lisboa. Mais do que um pairing, os vinhos Almeida Garrett incorporam alguns dos pratos apresentados nesta noite, numa abordagem mais criativa que pretende explorar a potencialidade destes vinhos de alta qualidade, que trazem a elegância da Beira Interior para prova ao longo da noite”, comenta João Correia.

O convite do chef é para embarcar numa viagem sensorial onde os sabores da cozinha se unem aos vinhos produzidos nas encostas da Serra da Estrela. No jantar a 17 de julho, os néctares Almeida Garrett Wines vão exprimir-se no copo e no prato. João Correia propõe-se apresentar uma redução de vinho tinto nas passas do snack e o espumante integrado no molho de peixe.

Rossio Gastrobar

No pairing, a cargo do sommelier do Rossio Gastrobar, Daniel Silva, os vinhos da Almeida Garrett Wines exprimem o terroir da Beira Interior. “A harmonização que preparámos não pretende apenas acompanhar os pratos mas sim extrair a identidade de cada vinho Almeida Garrett Wines, numa seleção para criar um diálogo entre o copo e o prato protagonismo”, refere Daniel Silva. Com mais de cem anos de ligação à terra e à vinha, esta empresa familiar exprime o seu saber-fazer no cultivo de vinhas de Chardonnay e a produzir vinhos premiados que refletem os solos, a altitude e as temperaturas altas da região.

O jantar, com início às 19h30, traz consigo garrafas disponíveis para venda. A refeição tem o valor de 80€ por pessoa, com reserva obrigatória através do telefone 210 440 018 ou e-mail rossio@altishotels.com