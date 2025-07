A Uber prepara-se para lançar, em Lisboa, um novo serviço que traz mais opção de escolha às mulheres: a possibilidade de viajar apenas com motoristas do sexo feminino ou transportar exclusivamente passageiras. Com esta funcionalidade, disponível a partir da próxima semana, tanto para passageiras como para motoristas, a plataforma reforça o compromisso de tornar a experiência de mobilidade mais personalizada, confortável e ajustada às preferências das utilizadoras.

O serviço, denominado Women Drivers, estará disponível na app da Uber como uma nova opção para as passageiras que prefiram ser transportadas exclusivamente por motoristas do género feminino. De igual forma, as motoristas podem optar a qualquer momento por receber apenas pedidos de viagens de mulheres, permitindo máxima flexibilidade e controlo das suas viagens.

"Ao permitir que escolham quem as transporta ou quem transportam, estamos a tornar o setor mais inclusivo, representativo da população e atrativo para mulheres", defende Francisco Vilaça, General Manager da Uber em Portugal.

Segundo Francisco Vilaça, a nova funcionalidade responde também "a um desejo claro de muitas motoristas e utilizadoras e representa também uma oportunidade para que mais mulheres se sintam motivadas a conduzir com a Uber".

A opção Women Drivers vem responder a um desafio estrutural do setor da mobilidade, dado que atualmente apenas 9% dos motoristas de TVDE em Portugal são mulheres. Ao criar condições que proporcionem maior liberdade de escolha, a empresa acredita que esta funcionalidade poderá contribuir para atrair mais condutoras para a atividade, tornando a condução numa opção profissional mais apelativa, flexível e ajustada às diferentes necessidades e preferências de cada mulher.

Durante a fase-piloto, que decorre na cidade de Lisboa, a disponibilidade do serviço poderá variar consoante o número de motoristas disponíveis, mas a opção estará acessível todos os dias da semana, sem qualquer custo adicional. O serviço será posteriormente alargado a outras cidades do país.

Este lançamento em Portugal surge após a implementação deste produto em mercados europeus como França, Alemanha e Polónia, e, ainda, na África do Sul, Argentina e Austrália, reforçando a aposta global da marca em criar liberdade de escolha, dando resposta a necessidades concretas e diferenciadas dos seus utilizadores. A Uber disponibiliza várias opções para tornar a mobilidade mais acessível para todos e ir ao encontro de diferentes necessidades, como o Uber Sénior e o Uber for Teens, que trazem mais autonomia e liberdade aos mais velhos e aos adolescentes, para que se possam deslocar de forma fácil e segura, com toda a confiança e acompanhamento da família.