Autenticidade, bem-estar, sustentabilidade, respeito pelo entorno natural, e "viver o momento" num cenário idílico — um dos mais belos lugares do país, ainda intocado — resumem este novo projeto de hotelaria premium, em Olhos d’Água. O pequeno resort conta com 33 unidades de alojamento, entre apartamentos de um e dois quartos e villas com dois quartos, pensados para proporcionar conforto e privacidade em sintonia com a natureza. O check-in não é apenas um ato funcional... marca o início de uma jornada interior. Ao entrar no quarto, um gesto inesperado recebe o hóspede: o aroma reconfortante de um bolo caseiro, recém-preparado, feito com laranjas colhidas na região. Um detalhe simples que desperta memórias emocionais e transforma o espaço num verdadeiro refúgio.

O Masana Algarve quer representar um novo conceito de hospitalidade, emocional e contemporânea: um santuário à beira-mar, desenhado para adultos e famílias com adolescentes.

Arquitetura da serenidade

Resultado de um exigente projeto de requalificação iniciado em 2023, o Masana Algarve apresenta agora a sua forma plena: um resort onde cada espaço foi pensado para inspirar calma e beleza natural. O projeto de interiores tem a assinatura da designer Ingrid Aparício by Studio Bacana, que criou ambientes onde o design orgânico se funde com texturas naturais, tons terra e elementos sensoriais, evocando o ritmo lento do sul.

Bem-estar e reconexão interior

Em breve, esta experiência será ampliada com a abertura do "The Nook", o espaço de Wellness com duche sensorial, hammam, sauna, fonte de gelo, uma sala de massagens para casais e ginásio. Espaços concebidos para reenergizar o corpo ou oferecer um retiro de calma após um dia de descoberta. O programa incluirá sessões de yoga e pilates ao ar livre, assim como espaços panorâmicos para meditação em harmonia com a paisagem.

O jardim de ervas aromáticas, desenhado para o espaço, convida à contemplação tranquila. Mais do que ingredientes, estas plantas são património vivo, partilhado em experiências que cruzam natureza e bem-estar.

Experiências que tocam todos os sentidos

O programa de experiências privilegia a conexão com a natureza, a gastronomia sensorial e a cultura local, com propostas que combinam simplicidade e sofisticação — provas exclusivas de vinhos artesanais da região, de produção limitada e já reconhecidos internacionalmente, disponíveis apenas para quem visita o Masana. Em cada copo, uma história, um terroir, uma tradição; Passeios de catamarã pelas águas da Ria Formosa com paragens em ilhas desertas, acessíveis apenas por mar; Workshops de gastronomia e mixologia, pensados para quem prefere ficar no resort, mas deseja viver experiências genuínas guiadas por profissionais profundamente ligados à terra; DJ sets curados numa onda mediterrânica alternativa; Jantares românticos que acontecem numa cabana privada, no bosque, iluminada apenas por velas e rodeada pelo silêncio da natureza…

E porque durante o dia a tranquilidade é mandatória, à noite o Masana ganha nova energia com encontros sociais discretos, mas elegantes. Durante o dia, o destaque vai para o restaurante Casa da Praia, com vista para a piscina e para o mar. De espírito leve e despretensioso, o restaurante propõe um menu simples, saboroso e autêntico, além de cocktails de autor refrescantes, disponíveis entre as 7h30 e as 19h — o cenário ideal para uma pausa descontraída entre mergulhos e boa conversa. À noite, o TUPUQ, restaurante-bar e hub social, assume o protagonismo, transformando-se num palco de sonoridades alternativas, com a vista para o pôr do sol a acrescentar ainda mais encanto ao início da experiência noturna, porque no Masana nada toca o óbvio. Etéreos, orgânicos e cosmopolitas, os ritmos criam um ambiente imersivo, entre o chill-out sofisticado e a batida subterrânea, perfeito para quem aprecia experiências com identidade.

Parcerias locais para elevar a autenticidade

Para enriquecer as experiências dos hóspedes, o Masana Algarve aposta em colaborações com parceiros locais e nacionais que partilham o compromisso com a autenticidade e a excelência, dos coletivos de artesãos da região, aluguer de barcos privados, roteiros de degustação, passeios em carros clássicos, ou provas de vinhos. Cada proposta foi desenhada para criar momentos memoráveis, personalizados e profundamente ligados ao território.

VIDA Capital: a nova visão para o turismo em Portugal

O Masana Algarve é promovido pela VIDA Capital, uma empresa de investimento e desenvolvimento liderada por Alex Ohnona e Maria Alvarez Garcia, que aposta em projetos turísticos com alma e rentabilidade sustentável. Para Pedro Catapirra, Diretor de Operações da Blueshift, que gere o resort, "o Masana foi pensado de raiz para um novo tipo de viajante — mais consciente, mais exigente e mais ligado ao momento presente".

Com o Masana, a VIDA Capital dá início a um plano estratégico de expansão para o segmento lifestyle & wellness hospitality, com futuras localizações previstas em Portugal e, a médio prazo, integração em redes internacionais de hospitalidade. O Masana Algarve é o primeiro projeto turístico da marca MASANA, criada pela VIDA Capital, apostado em oferecer experiências que cruzam bem-estar, vibração social e um luxo muito natural, promovendo ligações autênticas entre pessoas, natureza e cultura. Transformar-se numa marca global de lifestyle hospitality, com destinos que refletem o ritmo do seu lugar, entre escapadelas costeiras e retiros urbanos, faz parte da sua missão.