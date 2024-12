“Winter Wellness Experience – Bárbara Taborda: New Year, New Me” é um programa de fim de ano que convida todos os participantes a viver uma experiência de wellness transformadora e que lhe permite pôr em prática o lema "Novo Ano, Novo Eu".

Este retiro, que irá decorrer no hotel AlmaLusa Comporta entre 28 dezembro de 2024 e 1 janeiro de 2025, "propõe um refúgio de relaxamento e autoconhecimento, onde os hóspedes podem reconectar-se consigo mesmos e abraçar o ano novo com vitalidade e bem-estar", pode ler-se em comunicado.

Com o intuito de trabalhar corpo, mente e alma, esta foi desenhada pela wellness coach

portuguesa Bárbara Taborda de forma a que possa trabalhar na melhor versão de si mesmo e entrar em 2025 com foco no que realmente importa.

Com a duração de cinco dias e quatro noites, a localização do AlmaLusa permite que estes momentos de reequilíbro, reconexão e detox possam ser passados no meio da natureza.

Tratamentos de spa, yoga, piqueniques na praia, meditação, passeios de bicicleta ao ar livre e workshops são algumas das atividades que fazem parte desta experiência onde não faltam snacks e refeições saudáveis.

Para além dos cocktails e de um jantar de gala no Library Bar, a noite de Réveillon vai ficar marcada por um momento único: o ritual mágico do Círculo de Fogo onde os hóspedes são convidados a cortar com o passado e começar o ano com o pé direito.

Com vagas limitadas, todos os interessados devem fazer a sua inscrição ou reserva através do site ou email.