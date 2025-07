Sean 'Diddy' Combs terá de continuar preso. Conforme avança a CNN, o pedido de fiança do rapper, de 55 anos, foi negado pelo juiz Arun Subramanian.

Na visão do juiz, como antes do julgamento não era obrigatório aceitar o pedido de fiança de Sean 'Diddy' Combs (o qual foi negado, pelo menos, duas vezes) agora, também não "vê razões para concluir o contrário", ou seja, deixar que o artista saia da prisão após o pagamento de uma determinada quantia de dinheiro.

O mesmo juiz lembrou ainda a admissão de culpa de Diddy nas relações que manteve com Cassie Ventura (com quem namorou durante 10 anos) e Jane (nome fictício da testemunha) no que diz respeito a agressões.

Este acrescentou que houve violência e conduta criminosa depois das buscas às casas do rapper - mesmo o músico tendo consciência que estava a ser investigado. "Isto evidencia o desrespeito para com a lei e a propensão à violência", notou.

Foi ainda proposta uma data para o resto da sentença (uma vez que os crimes não foram todos julgados): 3 de outubro. Contudo, o juiz está disposto a alterar a data se a defesa do artista assim o desejar.

Uma vitória agridoce para Sean 'Diddy' Combs

Sean 'Diddy' Combs foi absolvido pelos crimes mais graves dos quais estava acusado, nomeadamente, tráfico sexual e conspiração para extorsão e crime organizado - cuja moldura penal vai de 15 anos a prisão perpétua - relacionadas com alegados abuso de poder e força física, para manipular as namoradas para maratonas sexuais com os homens, e envolvendo o uso de drogas.

Contudo, este foi condenado por crimes relacionados com transporte de pessoas para prostituição, incluindo as ex-namoradas Cassie Ventura e 'Jane' e cuja pena de prisão pode chegar aos dez anos.

A procuradora do tribunal pede que este receba a pena máxima pelos crimes dos quais foi considerado culpado - ao todo, 20 anos de cadeia.

Combs, que não testemunhou em tribunal, tinha-se declarado inocente das acusações de gerir o seu império empresarial como uma empresa de extorsão, alegadamente utilizando empregados para permitir e ocultar o abuso sexual e físico de mulheres ao longo de duas décadas.