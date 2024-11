Sean 'Diddy' Combs continuará na prisão uma vez que o juiz rejeitou a terceira - e mais recente - tentativa de saída sob fiança (que seria de 50 milhões de dólares, cerca de 46 milhões de euros).

A decisão do juiz Arun Subramanian surgiu após uma audiência de duas horas, que aconteceu na passada sexta-feira (22 de novembro).

"O tribunal conclui que o governo demonstrou, através de provas claras e convincentes, que nenhuma condição ou combinação de condições garantirá razoavelmente a segurança da comunidade", escreveu o juiz.

Assim, na perspetiva do tribunal, há a possibilidade de Diddy interferir com a investigação caso saia da prisão. Isto porque, mesmo estando preso, o rapper representa um perigo para as mulheres que o denunciaram, tendo procurado influenciar as testemunhas, noticia a CNN.

O artista terá, inclusive, tentado contactar três testemunhas da prisão e criar uma campanha nas redes sociais em torno do seu aniversário de maneira a influenciar a eventual decisão do julgamento.

Os advogados de Diddy referiram que caso este saísse da prisão ficaria num apartamento em Manhattan, Nova Iorque, rodeado por seguranças 24 horas por dia, sendo que as visitas e telefonemas seriam vigiados, tal como acontece no Centro Metropolitano de Nova Iorque, onde está agora. Contudo, a sugestão foi rejeitada pelo juiz, que não viu condições nas propostas apresentadas. Também foi levantada a possibilidade do rapper ficar na sua casa em Miami, algo negado imediatamente.

Recorde-se que o artista de hip-hop foi detido em setembro por acusações de tráfico sexual, extorsão e incentivo a redes de prostituição. O julgamento está marcado para o dia 5 de maio de 2025.

Leia Também: Sean 'Diddy' Combs tenta influenciar opinião pública através da prisão

Leia Também: Diddy acusado de infringir regras da prisão e de influenciar testemunhas