A acusação do caso Sean 'Diddy' Combs acusa o cantor de "tentar escapar à monitorização das forças legais" e "influenciar de forma corrupta o depoimento de testemunhas" enquanto se encontra detido no Metropolitan Detention Center, em Brooklyn, Nova Iorque (EUA).

Em novos documentos do tribunal, de 15 de novembro, a que a People teve acesso, o rapper está a ser acusado de utilizar o acesso ao telemóvel de outros encarcerados, através de "um serviço de mensagens de terceiros não autorizado" para comunicar com várias pessoas, nomeadamente os seus filhos, que usou para uma "campanha nas redes sociais" na altura do seu aniversário, com o objetivo de alegadamente tentar influenciar um possível júri do caso.

Estas alegações surgem como parte da oposição dos procuradores ao novo pedido de fiança apresentado pela defesa de Diddy no dia 8 de novembro.

De relembrar que o cantor se encontra à espera de julgamento tenso sido acusado de crime organizado, tráfico sexual e tráfico de seres humanos, pelos quais se declarou inocente.

