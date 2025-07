Emma Watson, atriz que se tornou conhecida nos filmes da saga 'Harry Potter', foi inibida de conduzir durante seis meses, depois de ter sido apanhada em excesso de velocidade.

Watson, que deu vida a Hermione Granger na saga criada por J.K. Rowling, estava ao volante de um automóvel Audi azul a 61 Km/h numa zona de Owford em que a velocidade máxima permitida era 50 km/h, aproximadamente. Conforme noticia a BBC, tudo aconteceu no passado dia 31 de junho.

A personalidade, de 35 anos, foi condenada a pagar uma multa de 1.200 euros pelo tribunal de High Wycombe Magistrates, esta quarta-feira, dia 16 de julho.

Esta optou por não estar presente na audiência na qual poderia ser ouvido, tendo sido representada pelos seus advogados.

Mark Haslam, nome do seu advogado, referiu ao tribunal que Emma é estudante, acrescentando: "Ela tem a possibilidade de pagar a multa".

Vale notar que a atriz tem vindo a fazer um mestrado em Escrita Criativa na Universidade de Oxford, desde 2023.

Esta foi lançada para as luzes da ribalta ao ser uma das protagonistas dos filmes de 'Harry Potter', com o último a estrear em 2011. Entretanto fez parte de outras grandes produções, como 'A Bela e o Monstro'.

O seu mais recente papel no grande ecrã aconteceu em 2019, no remake do clássico 'Mulherzinhas', realizado por Greta Gerwig. Em 2023 lançou uma marca de gin sustentável com o irmão.

Emma Watson não foi a única atriz de 'Harry Potter' ser multada...

Uma outra atriz de 'Harry Potter', Zoe Wanamaker, foi multada por excesso de velocidade, tendo sido condenada no mesmo dia e no mesmo tribunal que Watson.

A artista, de 76 anos, foi apanhada a conduzir a 74 km/hora numa estrada na qual a velocidade máxima era de 50 km/h.

Esta também teve de pagar uma multa de 1.200 euros e foi inibida de conduzir durante seis meses.